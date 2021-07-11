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Интер отказал Шахтеру в продаже защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянцы решили сохранить игрока

Интер отказал Шахтеру в продаже защитника

Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересовался у функционеров "Интера" о возможности трансфера 19-летнего итальянского защитника Лоренцо Пиролы.

Украинцы могли заплатить 6 миллионов евро за футболиста, которого очень хотел видеть Роберто Де Дзерби. Однако "Интер" отказался рассматривать возможность продажи Пиролы.

Лоренцо Пирола - воспитанник "Интера". Прошлый сезон он на правах аренды отыграл в "Монце", сыграв 14 матчей в Серии B.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
Tutto Monza

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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
11.07.2021 в 16:25
Зате Динамо ніхто не відмовляє..... бо вони навіть не намагаються шукати і підписувати хороших гравців.........)
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0
-1
Григорий Листопадов
11.07.2021 в 16:09
Как вы задолбали! ПолБразилии купить,теперь полИталии купить. Да у вас уже сорок человек в команде,ну кто ещё нужен.Одна гривна цена тренеру,если имея этих игроков,кто-то нужен ещё.
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.07.2021 в 16:13
А тем временем тариф на электроэнергию вырос....
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0
0


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