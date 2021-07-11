Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер отказал Шахтеру в продаже защитника
Итальянцы решили сохранить игрока
Донецкий "Шахтер" интересовался у функционеров "Интера" о возможности трансфера 19-летнего итальянского защитника Лоренцо Пиролы.
Украинцы могли заплатить 6 миллионов евро за футболиста, которого очень хотел видеть Роберто Де Дзерби. Однако "Интер" отказался рассматривать возможность продажи Пиролы.
Лоренцо Пирола - воспитанник "Интера". Прошлый сезон он на правах аренды отыграл в "Монце", сыграв 14 матчей в Серии B.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tutto Monza
Популярное сейчас
- Ярмоленко решил перейти в Фенербахче
- Макгрегор - Порье: Видео перелома ноги ирландского бойца
- UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги
- Источник: Защитник Шахтера перешел в Ворсклу
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
Новости по теме
- 21:57 Украинские Срна: Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят Шахтер
- 06:37 Украинские Контракт Пятова, заявление по Малиновскому, звездный новичок Барсы. Главные новости за 31 мая
- 11:32 Украинские Революции без конца. О чем Роберто Де Дзерби следует задуматься во время работы в Шахтере
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
11.07.2021 в 16:25
Ответить
0
-1
Григорий Листопадов
11.07.2021 в 16:09
Ответить
+2
0
alex 66 (Кременчук)
11.07.2021 в 16:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...