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Костышин: Колос поменял стратегию развития, мы отходим от арендованных игроков
Новые тенденции развития в Колосе
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"Клуб поменял стратегию развития. Президент потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков. Все арендованные ушли. Но взяли новичков, которым еще нужно время.
Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо", - сказал Костышин.
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Источник:ФК Колос
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