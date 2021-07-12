  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костышин: Колос поменял стратегию развития, мы отходим от арендованных игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Колос поменял стратегию развития, мы отходим от арендованных игроков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новые тенденции развития в Колосе

Костышин: Колос поменял стратегию развития, мы отходим от арендованных игроков

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин заявил о том, что клуб решил отказаться от арендованных футболистов, изменив свою стратегию развития.

"Клуб поменял стратегию развития. Президент потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков. Все арендованные ушли. Но взяли новичков, которым еще нужно время.

Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо", - сказал Костышин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...