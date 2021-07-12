Костышин: Колос поменял стратегию развития, мы отходим от арендованных игроков

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин заявил о том, что клуб решил отказаться от арендованных футболистов, изменив свою стратегию развития.

"Клуб поменял стратегию развития. Президент потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков. Все арендованные ушли. Но взяли новичков, которым еще нужно время.

Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо", - сказал Костышин.