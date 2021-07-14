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Селезнев посетил матч Миная - у него есть устная договоренность с Кобиным
Он уже вместе с командой
koloskovalivka.com
Один из лучших нападающих в истории УПЛ Евгений Селезнев находится в лагере закарпатского "Миная". Он прибыл в лагерь команды 12 июля. А на следующий день посетил
По информации одного из телевизионных журналистов - Игоря Бурбаса, Селезнев договорился с Кобиным если "Минай" оставят в УПЛ - форвард придет бить свой рекорд.
Вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев - самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды - это, по сути, одна зарплата Селезнева в "Колосе", то есть 500 000 гривен.
Селезнев забил 116 голов в УПЛ и хочет стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Его пока превосходят Максим Шацких и Сергей Ребров. У обоих по 123 гола, но они давно завершили карьеру.
"Минай" занял последнее место в главной лиге Украины сезона 2020/21 и должен покинуть ее, но из-за вероятного перевода "Олимпика" в Первую лигу - может остаться в УПЛ.
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