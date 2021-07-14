Селезнев посетил матч Миная - у него есть устная договоренность с Кобиным

Один из лучших нападающих в истории УПЛ Евгений Селезнев находится в лагере закарпатского "Миная". Он прибыл в лагерь команды 12 июля. А на следующий день посетил спарринг команды с "Ворсклой".

По информации одного из телевизионных журналистов - Игоря Бурбаса, Селезнев договорился с Кобиным если "Минай" оставят в УПЛ - форвард придет бить свой рекорд.

Вопрос не в заработке. Бюджет закарпатцев - самый низкий в УПЛ. Месячный зарплатный фонд команды - это, по сути, одна зарплата Селезнева в "Колосе", то есть 500 000 гривен.

Селезнев забил 116 голов в УПЛ и хочет стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Его пока превосходят Максим Шацких и Сергей Ребров. У обоих по 123 гола, но они давно завершили карьеру.

"Минай" занял последнее место в главной лиге Украины сезона 2020/21 и должен покинуть ее, но из-за вероятного перевода "Олимпика" в Первую лигу - может остаться в УПЛ.