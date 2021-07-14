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Гельзин: В таком футболе, как сегодня, не хочу участвовать

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое вот решение

Гельзин: В таком футболе, как сегодня, не хочу участвовать

olimpik.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал решение не принимать участие в новом сезоне УПЛ.

"- Чем продиктовано решение руководства Олимпика выйти из состава участников УПЛ?

- В таком футболе, как сегодня, не хочу участвовать. В нем себя я не вижу. Буду участвовать в том футболе, который будет честным и на поле, и за его пределами.

- Ваша пятилетняя дисквалификация сыграла определенную роль в этом решении?

- Во-первых, мы не видим ее полного текста, поэтому не можем дать апелляцию. Обещали подготовить документ о моей дисквалификации к 30 июня, но до сих пор его нам не дали. А во-вторых… Если сегодняшним футбольным функционерам не нужны инвесторы, которые не по каким-то политическим соображениям или каким-то другим интересам, а лишь из-за любви к футболу инвестировали бы в него средства – что ж, пусть тогда ищут других", - заявил Гельзин в интервью FanDay.net.

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Отметим, что "Олимпик" будет играть в первой лиге.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
FanDay.net 

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