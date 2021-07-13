Санжар покинет пост главного тренера Олимпика - источник

После отказа от участия в чемпионате УПЛ руководство "Олимпика" обратилось в ПФЛ Украины с просьбой рассмотреть возможность выступления донетчан в Первой лиге.

По информации источника, если "Олимпик" и допустят к перволиговому первенству Украины, то командой не будет руководить Роман Санжар со своими помощниками, с которыми расторгнуты контракты. При этом клубное руководство все финансовые условия соглашений выполнило.

Напомним, что ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил, что у донецкого клуба будет новый руководитель и новые инвесторы.