Президент ПФЛ: Олимпик изъявил желание заявиться в Первую лигу

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, в какой лиге будет выступать "Николаев", а также объяснил, кто может заменить команду в случае их перехода во Вторую лигу.

"ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК " Олимпик " с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен и имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите "Олимпик" поменяется местами с "Минаем", который готов снова играть в классе сильнейших.

Также завтра поставим точку над "i" и в истории с "Николаевом", клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем "горожанам" навстречу, и их в Первом дивизионе заменит согласно Регламента "Кремень", занявший в минувшем сезоне 15 место и вылетевший во Вторую лигу", - сказал Каденко.