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Президент ПФЛ: Олимпик изъявил желание заявиться в Первую лигу

Первая лига
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Олимпик и Минай могут поменяться местами

Президент ПФЛ: Олимпик изъявил желание заявиться в Первую лигу

Олександр Приходько

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, в какой лиге будет выступать "Николаев", а также объяснил, кто может заменить команду в случае их перехода во Вторую лигу.

"ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК "Олимпик" с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен и имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите "Олимпик" поменяется местами с "Минаем", который готов снова играть в классе сильнейших.

Также завтра поставим точку над "i" и в истории с "Николаевом", клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем "горожанам" навстречу, и их в Первом дивизионе заменит согласно Регламента "Кремень", занявший в минувшем сезоне 15 место и вылетевший во Вторую лигу", - сказал Каденко.

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В статье: Олимпик (Донецк) Кремень (Кременчуг) ПФЛ МФК Николаев Александр Каденко ФК Минай
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
12.07.2021 в 22:09
Выглядит все, как банальная продажа места в УПЛ.Гельзину не нравится руководство УПЛ и при этом он заявляется в ПФЛ? Где бардак ещё похлеще ? Сомнительно.Просто место продал и впарил все это, как протест.
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ratio (Дн-жинск)
12.07.2021 в 22:04
Олимпик теперь каждый день по письму ваять будет ?
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