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Президент ПФЛ: Олимпик изъявил желание заявиться в Первую лигу
Олимпик и Минай могут поменяться местами
Олександр Приходько
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, в какой лиге будет выступать "Николаев", а также объяснил, кто может заменить команду в случае их перехода во Вторую лигу.
"ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК "
Также завтра поставим точку над "i" и в истории с "Николаевом", клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем "горожанам" навстречу, и их в Первом дивизионе заменит согласно Регламента "Кремень", занявший в минувшем сезоне 15 место и вылетевший во Вторую лигу", - сказал Каденко.
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