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Олимпик будет выступать в Первой лиге. У донецкого клуба будет новый президент

Первая лига
(1 голосов)

Вот и хорошо

Олимпик будет выступать в Первой лиге. У донецкого клуба будет новый президент

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что донецкий клуб продолжит свое существование.

"Олимпик" будет играть в Первой лиге? Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы", - сказал Гельзин.

Напомним, что ранее "Олимпик" обратился в ПФЛ с просьбой играть в Первой лиге.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
13.07.2021 в 13:30
а кто новые хозяева Ахметовцы или Суркисы --других у нас нет
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
13.07.2021 в 13:15
нехай будуть, але треба змінити місце базування, Київ уже не витримує такої наплави бомжів.
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+1
-1
aleks68
13.07.2021 в 13:21
смотри сам не стань бомжом ......
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0
-1
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
13.07.2021 в 13:25
Так бомжи в этом сезоне как раз в Луцке играть будут
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+1
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
13.07.2021 в 13:02
Ну это неплохая новость! Вот только хорошо будет если Олимпик не будет существовать в качестве фарм-клуба для Шахты, а будет самостоятельной единицей! Хай живе!
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+1
0


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