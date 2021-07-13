Олимпик будет выступать в Первой лиге. У донецкого клуба будет новый президент

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что донецкий клуб продолжит свое существование.

"Олимпик" будет играть в Первой лиге? Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы", - сказал Гельзин.