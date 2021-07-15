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Мариуполь - Бурсаспор: смотреть онлайн, видеотрансляция
Турецкий соперник для команды Маркевича
Фото: ФК Мариуполь
Контрольный матч, 15.07.2021
"Мариуполь" 18:00 "Бурсаспор"
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