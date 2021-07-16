Гендир Зари: Все вопросы по будущему Аллахьяра нужно задавать Фенербахче

Генеральный директор " Зари " Станислава Оганов рассказал о дальнейших перспективах в команде арендованного у "Фенербахче" форврда Аллахьяра.

- В минувшем сезоне здорово проявил себя в матчах за "Зарю" иранский легионер Сайядманеш Аллахьяр. Его уверенная игра, особенно в весенней части чемпионата, наверняка не заставила вас колебаться по поводу продления его аренды или выкупа прав на него?

- Все эти вопросы нужно переадресовать руководству его клуба - турецкого "Фенербахче", у которого можно было бы выяснить: хотят там продлевать арендное соглашение по Аллахьяру с "Зарей" или захотят вернуть его обратно? Мы просто не знаем, какие планы на их футболиста у стамбульского клуба. Он тренируется с нашей командой, так как срок договора о его аренде действует до 31 декабря.

- Говорят, якобы к иранцу, хорошо зарекомендовавшему себя в украинском футболе, проявлял интерес донецкий "Шахтер". Это правда?

- К нам в клуб никаких писем не поступало. А где-то за кулисами, возможно, о чем-то и говорили. Для того, чтобы вести полноценные переговоры, есть солидные отношения между клубами и рекомендации УЕФА. Они предусматривают обмен официальными письмами, в которых извещают об интересе к конкретному футболисту. На основании этих писем потом и ведутся дальнейшие переговоры. А когда говорят, что какого-то футболиста хотели одни или другие, то это не конкретика, а всего лишь слухи.

- А информацию о том, что к Аллахьяру есть интерес со стороны бельгийского "Брюгге", читали? Насколько она соответствует действительности?

- Может, "Брюгге" хочет половину "Фенербахче" выкупить – я не знаю (улыбается).

- Готова ли будет "Заря" выкупить права на Аллахьяра, если он будет играть столь же сильно, как в минувшем сезоне?

- В футболе все очень быстро меняется. Игрок, который сегодня еще не успел показать свои лучшие качества, может в течение всего двух недель продемонстрировать их в полной мере. Да так, что потом все будут о нем говорить. Как и наоборот. Времени у нас еще очень много, поэтому каждому из футболистов предстоит решать поставленные перед нами задачи. Думаю, что они будут серьезными. Помимо чемпионата и Кубка Украины "Зарю" также ожидает старт в плей-офф очередного розыгрыша Лиги Европы. Надеюсь, что футбольная осень преподнесет приятные сюрпризы для нашей команды. А там посмотрим.