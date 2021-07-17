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Александрия сыграла вничью с Кривбассом
Команды продемонстрировали результативный футбол
Фото: ФК Александрия
"Александрия" сыграла в ничью с "Кривбассом" в товарищеском матче — 2:2. Дубль оформил Денис Устименко.
Контрольный матч
Александрия – Кривбасс – 2:2
Голы: Устименко, 14, 15 — Квасов, 41, Збунь, 54
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Сацевич, ИНП, ИНП, ИНП, ИНП, Дришлюк, Базаев, Мустафаев, Кожушко, Устименко.
Кривбасс: Черныш, Малиновский (Мисляй, 75), Прокопчук, Семенов, Татарков, Рябов, Приходько, Збунь, Говедарица (Титаренко, 84), Пирогов, Квасов.
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Комментарии (5)
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 21:03
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 20:45
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Ардалион (Кривбасс)
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АлександрEZT (Конотоп)
17.07.2021 в 20:48
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 20:57
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