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Александрия сыграла вничью с Кривбассом

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды продемонстрировали результативный футбол

Александрия сыграла вничью с Кривбассом

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" сыграла в ничью с "Кривбассом" в товарищеском матче — 2:2. Дубль оформил Денис Устименко.

Контрольный матч

Александрия – Кривбасс – 2:2

Голы: Устименко, 14, 15 — Квасов, 41, Збунь, 54

Стартовый состав Александрии: Ермаков, Сацевич, ИНП, ИНП, ИНП, ИНП, Дришлюк, Базаев, Мустафаев, Кожушко, Устименко.

Кривбасс: Черныш, Малиновский (Мисляй, 75), Прокопчук, Семенов, Татарков, Рябов, Приходько, Збунь, Говедарица (Титаренко, 84), Пирогов, Квасов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ПФК Александрия
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Комментарии (5)
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 21:03
Кривбасс в конце игры садится явно. Гена, попустись малёха, загоняешь пацанов. В такую жару одной треньки в день хватит. С Олимпиком же здохнем блъ...
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0
0
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 20:45
Хобленко таки предпочёл Черноморцу Кривбасс. И уже забил за Кривбасс. Добро пожаловать Алексей!
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0
-1
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Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 20:38
Стартовый состав Александрии: Ермаков, Сацевич, ИНП, ИНП, ИНП, ИНП, Дришлюк, Базаев, Мустафаев, Кожушко, Устименко. ИНП - шо сие значит?
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0
-1
АлександрEZT (Конотоп)
17.07.2021 в 20:48
Игрок на просмотре
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0
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
17.07.2021 в 20:57
Ну так написали бы например: Сидоров (инп), Иванов (инп)...
0
0


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