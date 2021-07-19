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Металлист 1925 выпустил крафтовое пиво по случаю выхода харьковчан в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Цена за килограмм - 73 гривны

Металлист 1925 выпустил крафтовое пиво по случаю выхода харьковчан в УПЛ

Фото: Металлист 1925

Новина українською

"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил о поступлении в продажу крафтового пива от клуба.

Хмельной напиток сварен в лимитированной версии, а называться будет "Металлист 1925. Premier League Edition". Отмечается, что выпуск пива связан с выходом харьковского клуба в элитный дивизион чемпионата Украины.

Пиво сделано в стиле "American Wheat". Оно будет доступно в продаже около месяца. Цена за килограмм - 73 гривны.

Напомним, дебютный матч в УПЛ харьковчане проведут 25 июля против львовского "Руха". Начало - в 19:00.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 12:20
Стадіони по писді пустили, трансляції євротурнірів по писді пустили, зате пиво випускають. Алкашня чортова.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.07.2021 в 11:38
Динамо тоже выпустило...... крафтовый боярышник! )))
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2.dc (Николаев)
19.07.2021 в 11:30
Не слабая такая идейка. Надо бы нашему пивзаводу подкинуть - "Янтарь-бавленое безалкогольное" - безразмерная серия по случаю вылета МФК "Николаев" из "взрослого" футбола ...
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Я так думаю... (КиЇв)
19.07.2021 в 11:25
«Грузите апельсины бочками». Пиво в килограммах это интересно! Нарежьте мне 1 кг.!
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0
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Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 10:42
Лучше бутылку водки.
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+1
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Fritz (Кузнецовск)
19.07.2021 в 10:15
Ціна за кілограм 73 гривні! Мені кіло-двісті будь ласка!!!!
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