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Металлист 1925 выпустил крафтовое пиво по случаю выхода харьковчан в УПЛ
Цена за килограмм - 73 гривны
Фото: Металлист 1925
"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил о поступлении в продажу крафтового пива от клуба.
Хмельной напиток сварен в лимитированной версии, а называться будет "Металлист 1925. Premier League Edition". Отмечается, что выпуск пива связан с выходом харьковского клуба в элитный дивизион чемпионата Украины.
Пиво сделано в стиле "American Wheat". Оно будет доступно в продаже около месяца. Цена за килограмм - 73 гривны.
Напомним, дебютный матч в УПЛ харьковчане проведут 25 июля против львовского "Руха". Начало - в 19:00.
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