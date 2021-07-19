Металлист 1925 выпустил крафтовое пиво по случаю выхода харьковчан в УПЛ

"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил о поступлении в продажу крафтового пива от клуба.

Хмельной напиток сварен в лимитированной версии, а называться будет "Металлист 1925. Premier League Edition". Отмечается, что выпуск пива связан с выходом харьковского клуба в элитный дивизион чемпионата Украины.

Пиво сделано в стиле "American Wheat". Оно будет доступно в продаже около месяца. Цена за килограмм - 73 гривны.

Напомним, дебютный матч в УПЛ харьковчане проведут 25 июля против львовского "Руха". Начало - в 19:00.