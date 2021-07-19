Заря ведет переговоры по новому контракту с Кочергиным

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов заявил о том, что клуб предложил новый контракт полузащитнику Владиславу Кочергину.

"Кочергин является лидером нашей команды. Мы предложили ему новый контракт. Переговоры ведутся с ним и его агентом. Возможно, в течение месяца мы получим какой-то конкретный ответ. Мы очень хотим сохранить этого игрока в "Заре", - сказал Оганов.

Напомним, что контракт хавбека рассчитан до лета 2022 года. Кочергин пришел в "Зарю" летом 2017 года и с того момента сыграл за луганчан 110 матчей, в которых забил 10 голов.