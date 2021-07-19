  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря ведет переговоры по новому контракту с Кочергиным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря ведет переговоры по новому контракту с Кочергиным

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Луганчане намерены удержать одного из своих лидеров

Заря ведет переговоры по новому контракту с Кочергиным

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заявил о том, что клуб предложил новый контракт полузащитнику Владиславу Кочергину.

"Кочергин является лидером нашей команды. Мы предложили ему новый контракт. Переговоры ведутся с ним и его агентом. Возможно, в течение месяца мы получим какой-то конкретный ответ. Мы очень хотим сохранить этого игрока в "Заре", - сказал Оганов.

Напомним, что контракт хавбека рассчитан до лета 2022 года. Кочергин пришел в "Зарю" летом 2017 года и с того момента сыграл за луганчан 110 матчей, в которых забил 10 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Станислав Оганов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
19.07.2021 в 19:19
И это правильно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...