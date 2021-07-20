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Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти

Премьер-лига
(4 голосов)

Скаут об интересе в Италии к украинцам

Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал, кто из украинских футболистов заинтересовал Франческо Тотти.

- Тотти интересовался у вас украинцами, сборной Шевченко?

- Интересуется. Он интересуется не Шевченко и сборной. Он интересуется украинскими игроками в сборной. Есть три футболиста, по которым я получил от него вопросы.

Миколенко, Цыганков и есть третий футболист, который у него был первым в списке - Забарный. Он сказал: "Этот меня интересует больше всего, это второй, это третий".

- Тотти сказал: "Забарный".

- Написал, - сказал Великих.

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В начале 2020 года Тотти создал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных футболистов.

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В статье: Франческо Тотти Динамо (Киев) Виктор Цыганков Виталий Миколенко Алекс Великих Илья Забарный
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (5)
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ZNAK_VOPROSA
20.07.2021 в 15:13
Шубкис не отдаст "дарований"
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alex 66 (Кременчук)
20.07.2021 в 15:05
Ну на этого парня стоит обратить внимание.+
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0
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Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 14:19
цыганковым можно не интересоваться. он уже все. а вот Шапаренко интересно бы смотрелся
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+1
-1
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
20.07.2021 в 14:59
Циганков ще від травми не оправився. Зараз на Деснах та Олександріях форму набере і можна комусь втюхати за 10 лимонів.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.07.2021 в 15:10
С такими его темпами, он никогда уже от них не оправится, чтобы играть в Европе.
0
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