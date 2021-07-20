Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал, кто из украинских футболистов заинтересовал Франческо Тотти.

- Тотти интересовался у вас украинцами, сборной Шевченко?

- Интересуется. Он интересуется не Шевченко и сборной. Он интересуется украинскими игроками в сборной. Есть три футболиста, по которым я получил от него вопросы.

Миколенко, Цыганков и есть третий футболист, который у него был первым в списке - Забарный. Он сказал: "Этот меня интересует больше всего, это второй, это третий".

- Тотти сказал: "Забарный".

- Написал, - сказал Великих.

В начале 2020 года Тотти создал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных футболистов.