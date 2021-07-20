Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
Скаут об интересе в Италии к украинцам
фото - Олександр Приходько
Футбольный скаут Алекс Великих рассказал, кто из украинских футболистов заинтересовал Франческо Тотти.
- Тотти интересовался у вас украинцами, сборной Шевченко?
- Интересуется. Он интересуется не Шевченко и сборной. Он интересуется украинскими игроками в сборной. Есть три футболиста, по которым я получил от него вопросы.
Миколенко, Цыганков и есть третий футболист, который у него был первым в списке - Забарный. Он сказал: "Этот меня интересует больше всего, это второй, это третий".
- Тотти сказал: "Забарный".
- Написал, - сказал Великих.
В начале 2020 года Тотти создал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных футболистов.
Популярное сейчас
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Шахтёр запланировали на сегодня спарринги
- Известна причина, по которой Рамирес выбрал Динамо, а не Рубин
- Лидер Эвертона подозревается в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних
- Ультрас Черноморца грозят клубу срывом домашних матчей, если одесситы не отойдут от динамовского вектора комплектации
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО