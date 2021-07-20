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Почти 20 часов в пути. Мариуполь отправился во Львов на первый матч сезона
Сезон УПЛ стартует в пятницу
ФК Мариуполь
Во вторник, 20 июля, "
Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье – Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общей сложности дорога займет у азовцев порядка 20-ти часов.
Напомним, матч-открытие нового сезона "Львов" — "Мариуполь" состоится 23-го июля на "Львов Арене". Начало в 19:30.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (4)
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taho28
20.07.2021 в 19:21
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ZSTV1223 (Черкаси)
20.07.2021 в 18:39
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2.dc (Николаев)
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Микко82 (Херсон)
20.07.2021 в 18:12
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2.dc (Николаев)
20.07.2021 в 18:32
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