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Почти 20 часов в пути. Мариуполь отправился во Львов на первый матч сезона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сезон УПЛ стартует в пятницу

Почти 20 часов в пути. Мариуполь отправился во Львов на первый матч сезона

ФК Мариуполь

Новина українською

Во вторник, 20 июля, "Мариуполь" отправился на первый матч в новом сезоне – во Львов.

Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье – Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общей сложности дорога займет у азовцев порядка 20-ти часов.

Напомним, матч-открытие нового сезона "Львов" — "Мариуполь" состоится 23-го июля на "Львов Арене". Начало в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (4)
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taho28
20.07.2021 в 19:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
20.07.2021 в 18:39
Через всю Україну. Красота. А колись Зоря з Луганська їздила в Ужгород. Ех, ото були часи
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+2
0
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2.dc (Николаев)
20.07.2021 в 18:36
20! часов в поезде ... +34 ... мама дорогая ... !!!
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0
0
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Микко82 (Херсон)
20.07.2021 в 18:12
А вже в Львові дізнаються про перенесення матчу.
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+1
0
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2.dc (Николаев)
20.07.2021 в 18:32
... та типун тебе на язык ... )))
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0
0


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