Почти 20 часов в пути. Мариуполь отправился во Львов на первый матч сезона

Во вторник, 20 июля, " Мариуполь " отправился на первый матч в новом сезоне – во Львов.

Утром, проведя тренировку на своей базе, на клубном автобусе команда выехала в Запорожье. Там мариупольцы пересядут на поезд Запорожье – Ужгород и в среду на рассвете прибудут во Львов. В общей сложности дорога займет у азовцев порядка 20-ти часов.

Напомним, матч-открытие нового сезона "Львов" — "Мариуполь" состоится 23-го июля на "Львов Арене". Начало в 19:30.