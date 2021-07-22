Ориховский: Рух - это очень амбициозный проект, рад оказаться в таком замечательном месте

Украинский полузащитник Павел Ориховский прокомментировал подписание контракта со львовским "Рухом".

"Рад, что подписал контракт с "Рухом" и оказался в таком замечательном месте. Заметно невооруженным глазом, что это клуб, который развивается, поэтому, думаю, мы вместе будем двигаться в правильном направлении. Ко мне поступило предложение от руководства "Руха". Мы встретились и обсудили все детали.

Я взял время на размышления, посоветовался с женой и родными и решил перейти именно во львовский клуб. Я учитывал многие факторы. "Рух" — это очень амбициозный проект. Привлекает тот факт, что президент клуба строит крутую современную Академию. На самом деле, это сыграло очень важную роль.

В центре поля - большая конкуренция, но это очень хорошо. Просто замечательно, когда много квалифицированных футболистов борются за место в стартовом составе. За время своей карьеры я играл на всех позициях в центре поля. У каждого тренера свое видение игры. Где меня будет видеть тренер на поле, там и буду играть.

Со многими ребятами я уже знаком, ведь неоднократно встречались на футбольных полях. С некоторыми игроками играли вместе. Хорошо знаю Богдана Бойчука, Марьяна Мысика, Андрея Борячука, Валерия Федорчука и Юрия Панькива. Думаю, мне будет легко влиться в этот коллектив.

Конечно, мне нужно несколько наверстывать в плане подготовки, ведь я не проходил с командой сборы. В конце концов, я много работал индивидуально с тренером по физподготовке. Спасибо ему за то, что уделял мне много внимания. Считаю, что в ближайшее время я буду в своих лучших кондициях. Прежде всего хочу иметь постоянную игровую практику и приносить пользу команде. Не только на поле, но и за его пределами.

Что касается моего игрового номера, то я посоветовался с женой и именно она сказала мне взять одиннадцатый номер. Ранее играл под сорок восьмой, но хотел что-то изменить", — сказал Ориховский.