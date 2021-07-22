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Переговоры между Динамо и Рамиресом затягиваются

Премьер-лига
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Стороны пока что не достигли компромисса в вопросе зарплаты игрока

Переговоры между Динамо и Рамиресом затягиваются

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

"Динамо" завершает сбор в Австрии без потенциального новичка команды, венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, который ранее прибыл на медосмотр в Киев и должен подписать с украинским клубом контракт.

По данным источника, после успешного медосмотра и договоренности о сумме трансфера со словацким ДАКом (1,75 млн евро + 20% от последующего трансфера), столичный клуб и футболист обсуждали условия личного контракта, однако пока что компромисс в вопросе зарплаты футболиста в "Динамо" стороны не нашли.

Тем не менее, 22-летний венесуэлец пока что остаётся в Киеве и продолжает переговоры со столичным клубом по условиям личного контракта.

Ранее сообщалось, что после подписания контракта с "Динамо" Рамирес отправится на сбор команды в Австрию, где киевляне проведут ещё два товарищеских матча.

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В статье: Динамо (Киев) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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