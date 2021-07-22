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Черноморец не сможет провести первый домашний матч против Днепра-1 в Одессе
Матч 2-го тура будет перенесен в Днепр
Фото: ФК Черноморец
"Черноморец" после возвращения в УПЛ первый свой матч в 1-м туре проведет на выезде в Чернигове против "Десны".
Премьера перед родной публикой в Одессе должна была состояться во 2-м туре, в домашнем матче против "Днепра-1" 31 июля.
Однако, по данным источника, принять днепрян на поле стадиона "Черноморец" моряки не смогут. По просьбе одесского клуба, игра первого круга состоится в Днепре на "Днепр Арене". Номинальным хозяином поля остаётся "Черноморец", не поменяется и транслятор матча - телеканал "Футбол".
На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе "Черноморец" ухудшилось качество газона после концерта MONATIK'а. Помимо этого, 24 июля на стадионе "Черноморец" состоится концерт белорусского исполнителя Максима Коржа.
Помимо проблем с газоном стадиона, одесситы также испытывают трудности в коммуникации с ультрас "Черноморца", которые пригрозили клубу срывами матчей из-за того, что команду возглавил Юрий Мороз, а в Одессу из "Динамо" перебралась группа сразу из 12 футболистов.
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