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Черноморец не сможет провести первый домашний матч против Днепра-1 в Одессе

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч 2-го тура будет перенесен в Днепр

Черноморец не сможет провести первый домашний матч против Днепра-1 в Одессе

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

"Черноморец" после возвращения в УПЛ первый свой матч в 1-м туре проведет на выезде в Чернигове против "Десны".

Премьера перед родной публикой в Одессе должна была состояться во 2-м туре, в домашнем матче против "Днепра-1" 31 июля.

Однако, по данным источника, принять днепрян на поле стадиона "Черноморец" моряки не смогут. По просьбе одесского клуба, игра первого круга состоится в Днепре на "Днепр Арене". Номинальным хозяином поля остаётся "Черноморец", не поменяется и транслятор матча - телеканал "Футбол".

На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе "Черноморец" ухудшилось качество газона после концерта MONATIK'а. Помимо этого, 24 июля на стадионе "Черноморец" состоится концерт белорусского исполнителя Максима Коржа.

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Помимо проблем с газоном стадиона, одесситы также испытывают трудности в коммуникации с ультрас "Черноморца", которые пригрозили клубу срывами матчей из-за того, что команду возглавил Юрий Мороз, а в Одессу из "Динамо" перебралась группа сразу из 12 футболистов.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (11)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2021 в 15:39
Чемпіонату не буде, бо махнатіки з коржами стадіон засрали. Цирк а не футбол.
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
22.07.2021 в 15:32
Интересно, а матч второго круга тоже пройдёт в Днепре, или по-джентельменски уже днепряне в Одессе будут хозяевами?
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+1
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
22.07.2021 в 15:07
Я взагалі то підтримую Чорноморець, але чому Руху не можна було грати в Тернополі чи Києві (бо це інша область), а одеситам в Дніпрі можна?
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+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
22.07.2021 в 15:26
) ... это ты к тому, что надо было сразу в Киев, на "Динамо" проситься - и пацаны вроде никуда и не уезжали ... ))
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+2
-1
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
22.07.2021 в 15:34
Жарт дня. Однозначно!
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
22.07.2021 в 15:07
Збс...Ходите на мохнатиков,коржей и прочий трэш,но не на футбол!Браво!Сразу видно,кто важнее для хозяев, команда города с историей, болельщиками,или концерты...Нет слов.
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+3
0
Черноморец чемпион (Одесса)
22.07.2021 в 15:41
Не забывайте после продажи стадион теперь коммерческое заведение, а не спортивное!
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0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
22.07.2021 в 14:46
При выдаче аттестата на участие в чемпионате заявляется основной и резервный стадион. Так кажется? А какой резервный был заявлен, кто-нибудь знает?
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.07.2021 в 14:38
Цікаво, чого вони не зривали матчі, коли там грали Калітвінцев, Коркішко, Хобленко та ще?
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+2
-8
Черноморец чемпион (Одесса)
22.07.2021 в 14:44
Потому что тогда не было все так явно как сейчас! А сейчас Черноморец = Динамо-2
Ответить
+3
-3
tarakan (Одесса)
22.07.2021 в 14:45
Дарагой дружок. Не лезьте куда вам не надо. Возмущение було уже тогда, но пару норм игроков - окей, съели... Но фармом становиться - мы ж не Мариуполь, а помидору все неймётся...
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+3
-3


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