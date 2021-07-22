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Новаторский подход. Экс-президент Вереса предлагает городской власти купить акции клуба

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Не просто вкладывать в клуб бюджетные деньги, а инвестировать в акции

Новаторский подход. Экс-президент Вереса предлагает городской власти купить акции клуба

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Глава Ровенской областной ассоциации футбола и член Исполкома УАФ Алексей Хахлев порассуждал на тему выделения бюджетных средств на профессиональные футбольные клубы, в частности рассказав о взаимоотношениях городской власти Ровно с "Вересом".

- Каким образом местные власти, по вашему мнению, должна поддерживать "Верес", кроме как строить стадион?

- Здесь важный аспект, на котором хочу подробно остановиться. В дискуссии о том, нужно ли выделять средства областного или бюджет территориальной общины на поддержку спортивных клубов (команд), всегда есть сторонники разных точек зрения. Одни категорически против, другие уверены, что эти деньги являются залогом существования спорта.

На примере взаимодействия публичного акционерного общества "Народный клуб "Верес" и Ровенского городского совета хочу предложить изменить подход к так называемой финансовой поддержки. Вместо простого выделения денег в безвозвратной форме со стороны городской власти стоит рассмотреть совсем другой вариант. А именно - приобретение акций клуба. Это даст для бюджета общины возможность не просто потратить деньги, а осуществить инвестицию и дать сигнал всем другим потенциальным инвесторам о доверии к "Вересу".

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Деньги громады сохранены в виде ценных бумаг, клуб получил средства на осуществление текущей деятельности, стороны показали новый эффективный пример сотрудничества. А самое главное, что новый акционер (власть) становится совладельцем клуба, который заинтересован в успешном развитии. То есть в реальном росте стоимости как всего пакета, так и своей доли акций.

- Вы об этом говорили во время недавней встречи с мэром Ровно Александром Третьяком?

- Да, безусловно. Обсудили различные вопросы развития футбола. Приятно отметить осведомленность и заинтересованность городского головы во всех аспектах футбольного хозяйства. Футбольная вертикаль строится от ребенка к профессиональному игрока основного состава команды, от первой дворовой площадки к центральному стадиону города. Мне общения добавило оптимизма. Имеем общую амбицию прославить наше Ровно и через футбольные успехи!

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В статье: Верес (Ровно) Алексей Хахлев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
22.07.2021 в 20:40
Новатор плять.... Вон у Карпат появилось два лысых новатора, рассказывали те же сказки... Умерли в итоге Карпаты...
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
22.07.2021 в 20:16
Хай цей екс-президент іде нах.єр. Або нехай верне мені 200 грн які я вніс за членство в клубі, який він потім продав.
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+2
0


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