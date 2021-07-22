  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич, Сирота, Нещерет. Динамо заявило на УПЛ 22 игрока по списку Б
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич, Сирота, Нещерет. Динамо заявило на УПЛ 22 игрока по списку Б

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Молодежь киевлян, которая может сыграть в УПЛ

Хацкевич, Сирота, Нещерет. Динамо заявило на УПЛ 22 игрока по списку Б

Новина українською

Киевское "Динамо" заявило на нынешний сезон УПЛ 22 игрока по списку Б.

Все они не старше 2000 года рождения.

Вратари: Денис Игнатенко (2003), Валентин Моргун (2001), Руслан Нещерет (2002), Иларион Тугай (2003)

Защитники: Артем Бенедюк (2004), Антон Боль (2003), Константин Вивчаренко (2002), Максим Дячук (2003), Навин Малыш (2003), Александр Сирота (2000), Василий Танчак (2003), Арсений Филатов (2004)

Полузащитники: Владимир Бражко (2002), Назар Волошин (2003), Илья Скрипник (2003), Артем Слесарь (2004), Артем Хацкевич (2003), Антон Царенко (2004), Александр Яцык (2003), Илья Гаджук (2002)

Нападающие: Игорь Горбач (2004), Кирилл Попов (2003)

Футболисты по списку А будут заявлены позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...