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Хацкевич, Сирота, Нещерет. Динамо заявило на УПЛ 22 игрока по списку Б
Молодежь киевлян, которая может сыграть в УПЛ
Киевское "
Все они не старше 2000 года рождения.
Вратари: Денис Игнатенко (2003), Валентин Моргун (2001), Руслан Нещерет (2002), Иларион Тугай (2003)
Защитники: Артем Бенедюк (2004), Антон Боль (2003), Константин Вивчаренко (2002), Максим Дячук (2003), Навин Малыш (2003), Александр Сирота (2000), Василий Танчак (2003), Арсений Филатов (2004)
Полузащитники: Владимир Бражко (2002), Назар Волошин (2003), Илья Скрипник (2003), Артем Слесарь (2004), Артем Хацкевич (2003), Антон Царенко (2004), Александр Яцык (2003), Илья Гаджук (2002)
Нападающие: Игорь Горбач (2004), Кирилл Попов (2003)
Футболисты по списку А будут заявлены позже.
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