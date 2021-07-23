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Бабенко: В Олимпике все было очень солидно, со всеми игроками рассчитались

Премьер-лига
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Руслан Бабенко с теплотой вспоминает время в донецкой команде

Бабенко: В Олимпике все было очень солидно, со всеми игроками рассчитались

olimpik.com.ua

Новина українською

Экс-игрок "Олимпика" Руслан Бабенко рассказал о последних шагах донецкого клуба в УПЛ.

— Как вы расставались с "Олимпиком"? Были ли со стороны руководства клуба попытки продлить с вами контракт или сразу было понятно, что перспектив нет?

— Могу в общем сказать, что сразу, когда начался конфликт президента команды с итальянцем (Лучано Лучи — ред.), все начали ждать, какой будет срок дисквалификации. Как я понимаю, многим не предлагались новые контракты. Мой — заканчивался, потому понимал, что скорее всего буду уходить.

— То есть футболисты не остались бы в команде, даже сохрани она прописку в Премьер-лиге?

— За всех говорить не возьмусь, а лично за себя — да, понимал, что не останусь в команде, даже если она будет в высшей лиге. При этом, главная цель команды на тот момент была — выйти из положения постоянных проигрышей, даже не думали о контрактах.

— Как можете оценить приговор Владиславу Гельзину (запрет на футбольную деятельность на пять лет — ред.)?

— Хочу сказать, что это не только очень обидно, но и непонятно — как можно дать пять лет дисквалификации, запретить заниматься футболом человеку, который перевез "Олимпик" в другой город, который вкладывает свои деньги, поднимает футбол — и тут такая дисквалификация. Мы все в шоке.

— По зарплате у "Олимпика" перед вами или другими игроками никаких долгов не осталось?

— Нет-нет. Вы обязательно напишите, что там все было солидно. Только закончился последний месяц контракта — всех ребят вызвали в офис, со всеми рассчитались — руководство вызывает только уважение.

— Довольны временем, проведенным в "Олимпике"?

— В этой команде такие люди работают! Мало того, что профессионалы, так еще и очень хорошие. В клубе классная атмосфера царит. Нереально обидно, что все вот так вот получилось. Я команд нереально много поменял в своей карьере, и в "Олимпике" было очень комфортно.

— Слышали о последнем интервью Гельзина, в котором он заявлял, что после дисквалификации планирует основать новую команду?

— Думаю, у него все получится. Надеюсь, ситуация с дисквалификацией как-то решится, и она будет меньше, потому что пять лет — в голове не укладывается, как можно за такое дать. Человек очень любит футбол. Вспомните, как они строили "Олимпик" — в первой лиге у них бюджеты были не самые высокие, но они вышли в Премьер-лигу, даже путевку в еврокубки добывали (в сезоне 2016/17 донетчане заняли четвертое место и попали в Лигу Европы — ред.). Значит, Гельзин все правильно делает, и думаю, он вернется в футбол.

— А вы сами сейчас какие варианты трудоустройства рассматриваете?

— Я еще в ожидании, предложения есть, но бывает, что по условиям не сходимся. Есть предложения с нашего чемпионата, я их рассматриваю. Но понятно, что этих самых предложений не миллион. У меня есть люди, которые этим занимаются, я им полностью доверяю. В ближайшие недели все решится.

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В статье: Руслан Бабенко Олимпик (Донецк)
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Источник:
fanday

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