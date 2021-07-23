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Два игрока Вильярреала заразились коронавирусом. Спарринг с Динамо отменен
Испанский клуб решил не рисковать и отменил ближайшие спарринги
Испанский "Вильярреал" объявил о двух случаях заражения в команде COVID-19.
Зараженные игроки изолированы и находятся под контролем медицинских служб.
При этом "Вильярреал" для обеспечения безопасности и сохранения здоровья игроков и персонала принял решение отменить три ближайших спарринга команды.
Таким образом, матч с киевским "
Будут ли киевляне искать замену спарринг-партнеру, или завершат свои австрийский сбор досрочно, пока что неизвестно.
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