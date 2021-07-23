Два игрока Вильярреала заразились коронавирусом. Спарринг с Динамо отменен

Испанский "Вильярреал" объявил о двух случаях заражения в команде COVID-19.

Зараженные игроки изолированы и находятся под контролем медицинских служб.

При этом "Вильярреал" для обеспечения безопасности и сохранения здоровья игроков и персонала принял решение отменить три ближайших спарринга команды.

Таким образом, матч с киевским " Динамо ", который был запланирован на 26 июля, не состоится.

Будут ли киевляне искать замену спарринг-партнеру, или завершат свои австрийский сбор досрочно, пока что неизвестно.