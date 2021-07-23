Шахтер вернул Очеретько Мариуполю

Полузащитник Олег Очеретько, права на которого принадлежат "Шахтеру", вернулся в " Мариуполь ".

Азовский клуб уже заявил игрока на официальном сайте УПЛ, хотя официально о его возвращении еще не сообщил.

Он будет выступать в "Мариуполе" под 8-м номером.

Напомним, что прошлый сезон Очеретько провел в азовской команде в аренде, однако летом ездил на сборы с "Шахтером".

Ранее сообщалось, что помимо "Мариуполя", арендовать игрока хотели "Десна" и "Ворскла".