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Шахтер вернул Очеретько Мариуполю

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек вернулся в азовскую команду

Шахтер вернул Очеретько Мариуполю

фото - ФК Маріуполь

Новина українською

Полузащитник Олег Очеретько, права на которого принадлежат "Шахтеру", вернулся в "Мариуполь".

Азовский клуб уже заявил игрока на официальном сайте УПЛ, хотя официально о его возвращении еще не сообщил.

Он будет выступать в "Мариуполе" под 8-м номером.

Напомним, что прошлый сезон Очеретько провел в азовской команде в аренде, однако летом ездил на сборы с "Шахтером".

Ранее сообщалось, что помимо "Мариуполя", арендовать игрока хотели "Десна" и "Ворскла".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Олег Очеретько
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Комментарии (4)
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ulych (Запоріжжя)
23.07.2021 в 20:33
Дві морські потуги - Домаха і Коцюбієв... А що ж то за міста монстри, якщо є фармами ахмєт-хана і сурк-бразерс?
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
23.07.2021 в 19:33
Шкода вболівальників Маріуполя, зовсім не самостійний клуб. Все роблять як Шахтар каже..
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+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.07.2021 в 19:19
Жах жахливий
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+1
-1
avatar
ricco-sc (Київ)
23.07.2021 в 20:22
Який жах? А шо не жах??
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0
0


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