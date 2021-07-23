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Шахтер вернул Очеретько Мариуполю
Хавбек вернулся в азовскую команду
фото - ФК Маріуполь
Полузащитник Олег Очеретько, права на которого принадлежат "Шахтеру", вернулся в "
Азовский клуб уже заявил игрока на официальном сайте УПЛ, хотя официально о его возвращении еще не сообщил.
Он будет выступать в "Мариуполе" под 8-м номером.
Напомним, что прошлый сезон Очеретько провел в азовской команде в аренде, однако летом ездил на сборы с "Шахтером".
Ранее сообщалось, что помимо "Мариуполя", арендовать игрока хотели "Десна" и "Ворскла".
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (4)
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ulych (Запоріжжя)
23.07.2021 в 20:33
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енгельс гассанович (Тернопіль)
23.07.2021 в 19:33
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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ricco-sc (Київ)
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