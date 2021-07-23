Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамирес: Шахтер - мощный клуб. Но сейчас Рамирес в Киеве
Динамо подписало форварда из Венесуэлы
fcdynamo.kiev.ua
– Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с "Динамо", ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.
"Динамо" имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось.
– Твое медобследование в Киеве несколько затянулось. Что бы ты сказал об общении с киевскими врачами?
– Могу сказать, что мне действительно пришлось общаться со многими врачами, и я был приятно удивлен тем, что многие из них хорошо владеют английским языком. Поэтому общение было легким.
– Мы рады видеть тебя в киевском "Динамо", но раньше была информация, что ты был близок к подписанию контракта с казанским "Рубином". Что не сложилось в этом клубе?
– Действительно, такая возможность была. Но с "Рубином" не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Мне здесь очень понравилось.
Надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель.
– Общался ли ты с Мирчей Луческу?
– Я еще не успел пообщаться с главным тренером, но общался с руководством клуба. Надеюсь, что такой разговор состоится уже в ближайшие дни. Ожидаю этого с нетерпением.
– Ты сейчас находишься в оптимальной физической форме?
– Во время отпуска я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму.
– Ты забил 17 мячей и отметился 8-ю результативными передачами в прошлом сезоне. Какие личные цели ставишь перед собой в "Динамо"?
– Надеюсь забивать за "Динамо" еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне.
– Что ты знаешь о чемпионате Украины и конкуренции с "Шахтером"?
– Да, я знаю, что "Шахтер" – это также мощный клуб. Но сейчас Рамирес здесь, в Киеве, и будет делать все, чтобы чемпионом стало "Динамо",
Популярное сейчас
- С голом и травмой Вербича. Динамо играет вничью с берлинским Унионом
- Источник: Зозуля близок к переходу в испанский клуб
- Состав дебютанта Второй лиги пополнили девять новичков
- Спарринги клубов УПЛ: Все кроме Динамо завершили летнюю подготовку. У Киева ещё два матча
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Новости по теме
- 13:00 Украинские Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо - источник
- 15:06 Украинские СМИ: Шахтер интересовался венесуэльцем, который в ближайшее время перейдет в Динамо
- 06:23 Украинские Соперники для Шахтера, Колоса и Ворсклы, нападающий для Динамо, стадион для Руха. Главные новости за 19-е июля