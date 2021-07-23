Рамирес: Шахтер - мощный клуб. Но сейчас Рамирес в Киеве

Новичок "Динамо" Эрик Рамирес рассказал про первые впечатления о Киеве и амбициях помочь команде защитить чемпионство.

– Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с "Динамо", ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.

"Динамо" имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось.

– Твое медобследование в Киеве несколько затянулось. Что бы ты сказал об общении с киевскими врачами?

– Могу сказать, что мне действительно пришлось общаться со многими врачами, и я был приятно удивлен тем, что многие из них хорошо владеют английским языком. Поэтому общение было легким.

– Мы рады видеть тебя в киевском "Динамо", но раньше была информация, что ты был близок к подписанию контракта с казанским "Рубином". Что не сложилось в этом клубе?

– Действительно, такая возможность была. Но с "Рубином" не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Мне здесь очень понравилось.

Надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель.

– Общался ли ты с Мирчей Луческу?

– Я еще не успел пообщаться с главным тренером, но общался с руководством клуба. Надеюсь, что такой разговор состоится уже в ближайшие дни. Ожидаю этого с нетерпением.

– Ты сейчас находишься в оптимальной физической форме?

– Во время отпуска я находился в лагере национальной сборной Венесуэлы и тренировался там. Поэтому могу сказать, что мне не понадобится много времени, чтобы набрать свою оптимальную форму.

– Ты забил 17 мячей и отметился 8-ю результативными передачами в прошлом сезоне. Какие личные цели ставишь перед собой в "Динамо"?

– Надеюсь забивать за "Динамо" еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне.

– Что ты знаешь о чемпионате Украины и конкуренции с "Шахтером"?

– Да, я знаю, что "Шахтер" – это также мощный клуб. Но сейчас Рамирес здесь, в Киеве, и будет делать все, чтобы чемпионом стало "Динамо",