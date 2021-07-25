  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Рух 2:1. Харьков выстоял
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Рух 2:1. Харьков выстоял

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Отличный первый тайм от команды Кривенцова. Во втором пришлось выживать

Металлист 1925 - Рух 2:1. Харьков выстоял

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Дебют в УПЛ - это экзамен. Сегодня в качестве студента предстал "Металлист 1925" - первая команда из Харькова за пять лет, которая сыграла в украинской элите. Всегда важно, кто будет принимать твой экзамен. Будет это преподаватель строгий, у которого получить хорошую оценку не получится (у нас это "Шахтер" или "Динамо"), или же профессор категорией ниже. С которым, скажем так, справиться можно. "1925" выпал львовский "Рух". Не так давно коллектив Федыка и сам находился на скамье для студентов. Сегодня они были в другой роли.

Валерий Кривенцов подготовился к дебюту здорово. С составом тренер не мудрил, а просто выпустил тех же футболистов, которые добывали путевку в УПЛ. С одной стороны - шаг рискованный, однако наставник решил, что в первом матче не стоит сходу кидать в бой новичков. Какими бы опытными они ни были. У "Руха" ситуация схожа. В стартовой 11-ке Федыка место нашлось лишь для Дидыка, которого несколько дней назад выкупили у "Агробизнеса". Больше новичков не было.

В Первой лиге "Металлист 1925" забивал немного. По количеству точных ударов харьковчане были лишь десятыми, и это при общем третьем месте. Однако сегодня это значения не имело. Уже с первых минут хозяева старались показать, что "Рух" они не боятся, и готовы выбегать в контратаки, прессинговать и бить с любых дистанций. Так собственно и пришел гол. Савин нанес мощный удар с дальней дистанции, Бандура отбил перед собой, а Пономарь совсем немного не дотянулся до мяча. Казалась, что эпизод отыгран, но молодой Дидык, в надежде выбить мяч, скинул того точно на ногу Батюшину, который пробил в дальний - 1:0. А вы говорите, что в Украине нет защитников с хорошим пасом.

Радость от забитого гола была недолгой. Уже спустя пять минут серьезную травму на ровном месте получил основной форвард "1925" - Пономарь. С поля его унесли лежа (здоровья и быстрого восстановления), а на место "девятки" был пущен номинальный вингер Фабиньо. Кривенцов понимал: контратаки будут, нужно делать ставку на быстроногих. Однако особых моментов у Фабиньо не было. Опасность от двух коллективов в принципе исходила редко, но даже при такой погоде харьковчане свой гол нашли. После затяжной атаки хозяев, мяч отлетел к Крыськиву, который шикарным ударом метров с 25-ти отправил мяч за линию ворот Бандуры. Красота от воспитанника "Шахтера". 2:0 в первом тайме. Это тянуло на отличную оценку, но впереди было самое сложное.

Понимая возможную катастрофу, Иван Федык в перерыве решил провести две замены. Появились Лях и новичок Кузык, причем последний сменил Борячука. Андрей продолжает чередовать удачные выступления с тотальными провалами. Сегодня как раз второй случай. Оресту Кузыку хватило пяти минут на поле, дабы голом отметить возвращения в УПЛ. Вингер принял в штрафной передачу от Бойчука, после чего прокатил Савина и ударил в дальний - 2:1. Спустя три минуты Фабиньо мог восстановить харьковские "+2", однако промахнулся мимо мяча после классного прострела Крыськива. Дмитрий сегодня вел игру в центре поля своей команды.

После образцового первого тайма, сейчас прежде всего говорим об обороне, хозяева сильно прижались к своим воротам во втором, вследствие чего у "Руха" стали появляться моменты. Классно на левом фланге действовал Кузык, не менее активным справа был Бойчук, в качестве дирижера выступал Федорчук. "Рух" смотрелся куда интереснее. Не хватало последнего удара. Желательно точного. Было падение Климчука в штрафной соперника - арбитр на точку не указал. Кривенцов же с заменами тянул до последнего. Вряд ли эта неспешность была от сладкой жизни, скорее из-за ограниченности кадрового ресурса.

На последнюю десятиминутку Кривенцов выпустил на поле дополнительного центрбека, Виталия Ермакова, заменив Фабиньо. Подобная рокировка лучше всего говорит о намерениях тренера - удержать победу. Любой ценой. В концовке травму еще и получил Голодюк, однако коуч харьковчан использовал все пять замен, потому пришлось биться с травмой. И вот так, ценою неимоверных усилий во втором тайме, "Металлист 1925" продержался до финального свистка. Награда была более чем достойной - победа в дебютной игре в элите. Харьков снова в УПЛ!

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Металлист 1925 - Рух 2:1
Голы: Юрий Батюшин 7, Дмитрий Крыськив 35 - Орест Кузык 50
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Виталий Пономарь (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 15), Юрий Батюшин (Владислав Дмитренко 70), Артур Западня, Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Олег Голодюк, Евгений Ткачук, Антон Савин (Евгений Протасов 70), Дмитрий Крыськив (Андрей Ременюк 80)
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун (Фабрисио Альваренга 74), Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык (Ростислав Лях 46), Ярослав Мартынюк, Богдан Бойчук (Даниил Кондраков 82), Максим Белый, Роман Дидык, Андрей Борячук (Орест Кузык 46), Андрей Кухарук (Остап Притула 54)
Предупреждения: Артур Западня 45+1 - Ярослав Мартынюк 56

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фрілансер (Львів)
25.07.2021 в 20:27
Дебютант перемагає! Рух і надалі хай б"ється й програє.бо Козловському як поганому танцору яйця заважають...
Ответить
+2
0
polus (Dnipro)
25.07.2021 в 20:21
а зрителей ск пришло?
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 20:20
Довольно крутой матч.Много украинцев,хорошие скорости.Металл с победой!Но нужно искать форвардов.Ждем новым побед.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2021 в 20:05
И нах. та подделка ярославского нужна. Настоящий металлист был сегодня на поле.
Ответить
0
-2
bombard (Харьков)
25.07.2021 в 19:57
Как говорится, победа - она и в Африке победа, что б там кто ни говорил, молодцы; но Рух таки нас перебегал, а это уже тревожно - выносливость срочно надо подтягивать.
Ответить
+3
0
Dimoncho (Kharkiv)
25.07.2021 в 19:57
Красавцы! С дебютной победой!!
Ответить
+2
-1
Georgio 1 (Харьков)
25.07.2021 в 19:48
Харьков выстоял. Лучше заголовка не придумаешь. Игра забывается, а результат остаётся.
Ответить
+3
0
balamyt (Boston)
25.07.2021 в 19:31
Поздравляю МХ1925 ..с удачным дебютом..Но по правде сказать Рух ..рухався быстрее и не должен был проигрывать...Что касается тренеров ..то и у МХ1925 и Руха норма тренеры..Чемп. только начался...Рух еще покажет себя и попьет кров многим.
Ответить
+4
0
avatar
palmotron (Бровари)
25.07.2021 в 19:29
Чесно кажучи, не заслужив Рух поразки. В першому таймі домінування, але пропустили 2 голи. Металіст просто використав свої шанси, особливо нічого не показавши, а гра у Руха є! Потрібно більше впевненості і все прийде!
Ответить
+1
-2
аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 19:19
Харьковчан с дебютом и заслуженной победой. Хорошая команда у Кривенцова. Думаю, что к концу первого круга парни заматереют и задних пасти не будут. Молодцы. У Руха все как обычно-не два не полтора.
Ответить
+3
0
Фк Гарт (Львів)
25.07.2021 в 19:12
Пи не візьмуть хорошого тренера так і будуть мучитись. Агов Козловський, Григорчук вільний
Ответить
+4
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
25.07.2021 в 19:11
Рух?? Та ні, скоріше тормоз якийсь...
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2021 в 19:12
грабли
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2021 в 19:09
кривенцова - с первой победой!
Ответить
+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 19:09
Рух неплохо играл!
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2021 в 19:16
ага, борячук хет-трик сделал с большой заявкой на первенство банбардирав)))
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 19:23
Никто ничего не сделал такого, но временами неплохо передвигались, а вот завершения как раз не очень....
+1
0
Djibouti (Djibouti)
25.07.2021 в 19:06
Рух будет новой командой Шарана
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 19:20
Купит?
Ответить
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
25.07.2021 в 19:04
Вітаю М-1925 з першою перемогою в УПЛ. Не буду оригінальним, але якщо в окремому матчі обирати між яскравою грою та результатом, то краще результат.
Ответить
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
25.07.2021 в 19:02
Козловському треба не піаритися і теліпати язиком, а більше часу приділяти команді, а саме: терміново шукати нормального тренера і як мінімум забивного центрфорварда, інакше вилетять без варіантів. Кузик хороший гравець, але цього мало...
Ответить
+6
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
25.07.2021 в 20:37
Нормального відправили подалі... Це був Кучук
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
25.07.2021 в 18:57
мда...сусіди слабенько...хоча в першому таймі гра була рівна...голи привезли собі самі..знову за виживання боротися мабуть будуть
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...