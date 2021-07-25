Металлист 1925 - Рух 2:1. Харьков выстоял

Дебют в УПЛ - это экзамен. Сегодня в качестве студента предстал "Металлист 1925" - первая команда из Харькова за пять лет, которая сыграла в украинской элите. Всегда важно, кто будет принимать твой экзамен. Будет это преподаватель строгий, у которого получить хорошую оценку не получится (у нас это "Шахтер" или "Динамо"), или же профессор категорией ниже. С которым, скажем так, справиться можно. "1925" выпал львовский "Рух". Не так давно коллектив Федыка и сам находился на скамье для студентов. Сегодня они были в другой роли.

Валерий Кривенцов подготовился к дебюту здорово. С составом тренер не мудрил, а просто выпустил тех же футболистов, которые добывали путевку в УПЛ. С одной стороны - шаг рискованный, однако наставник решил, что в первом матче не стоит сходу кидать в бой новичков. Какими бы опытными они ни были. У "Руха" ситуация схожа. В стартовой 11-ке Федыка место нашлось лишь для Дидыка, которого несколько дней назад выкупили у "Агробизнеса". Больше новичков не было.

В Первой лиге "Металлист 1925" забивал немного. По количеству точных ударов харьковчане были лишь десятыми, и это при общем третьем месте. Однако сегодня это значения не имело. Уже с первых минут хозяева старались показать, что "Рух" они не боятся, и готовы выбегать в контратаки, прессинговать и бить с любых дистанций. Так собственно и пришел гол. Савин нанес мощный удар с дальней дистанции, Бандура отбил перед собой, а Пономарь совсем немного не дотянулся до мяча. Казалась, что эпизод отыгран, но молодой Дидык, в надежде выбить мяч, скинул того точно на ногу Батюшину, который пробил в дальний - 1:0. А вы говорите, что в Украине нет защитников с хорошим пасом.

Радость от забитого гола была недолгой. Уже спустя пять минут серьезную травму на ровном месте получил основной форвард "1925" - Пономарь. С поля его унесли лежа (здоровья и быстрого восстановления), а на место "девятки" был пущен номинальный вингер Фабиньо. Кривенцов понимал: контратаки будут, нужно делать ставку на быстроногих. Однако особых моментов у Фабиньо не было. Опасность от двух коллективов в принципе исходила редко, но даже при такой погоде харьковчане свой гол нашли. После затяжной атаки хозяев, мяч отлетел к Крыськиву, который шикарным ударом метров с 25-ти отправил мяч за линию ворот Бандуры. Красота от воспитанника "Шахтера". 2:0 в первом тайме. Это тянуло на отличную оценку, но впереди было самое сложное.

Понимая возможную катастрофу, Иван Федык в перерыве решил провести две замены. Появились Лях и новичок Кузык, причем последний сменил Борячука. Андрей продолжает чередовать удачные выступления с тотальными провалами. Сегодня как раз второй случай. Оресту Кузыку хватило пяти минут на поле, дабы голом отметить возвращения в УПЛ. Вингер принял в штрафной передачу от Бойчука, после чего прокатил Савина и ударил в дальний - 2:1. Спустя три минуты Фабиньо мог восстановить харьковские "+2", однако промахнулся мимо мяча после классного прострела Крыськива. Дмитрий сегодня вел игру в центре поля своей команды.

После образцового первого тайма, сейчас прежде всего говорим об обороне, хозяева сильно прижались к своим воротам во втором, вследствие чего у "Руха" стали появляться моменты. Классно на левом фланге действовал Кузык, не менее активным справа был Бойчук, в качестве дирижера выступал Федорчук. "Рух" смотрелся куда интереснее. Не хватало последнего удара. Желательно точного. Было падение Климчука в штрафной соперника - арбитр на точку не указал. Кривенцов же с заменами тянул до последнего. Вряд ли эта неспешность была от сладкой жизни, скорее из-за ограниченности кадрового ресурса.

На последнюю десятиминутку Кривенцов выпустил на поле дополнительного центрбека, Виталия Ермакова, заменив Фабиньо. Подобная рокировка лучше всего говорит о намерениях тренера - удержать победу. Любой ценой. В концовке травму еще и получил Голодюк, однако коуч харьковчан использовал все пять замен, потому пришлось биться с травмой. И вот так, ценою неимоверных усилий во втором тайме, "Металлист 1925" продержался до финального свистка. Награда была более чем достойной - победа в дебютной игре в элите. Харьков снова в УПЛ!

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Металлист 1925 - Рух 2:1

Голы: Юрий Батюшин 7, Дмитрий Крыськив 35 - Орест Кузык 50

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Виталий Пономарь (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 15), Юрий Батюшин (Владислав Дмитренко 70), Артур Западня, Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Олег Голодюк, Евгений Ткачук, Антон Савин (Евгений Протасов 70), Дмитрий Крыськив (Андрей Ременюк 80)

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун (Фабрисио Альваренга 74), Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык (Ростислав Лях 46), Ярослав Мартынюк, Богдан Бойчук (Даниил Кондраков 82), Максим Белый, Роман Дидык, Андрей Борячук (Орест Кузык 46), Андрей Кухарук (Остап Притула 54)

Предупреждения: Артур Западня 45+1 - Ярослав Мартынюк 56