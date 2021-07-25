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УПЛ. Заря - Александрия 0:1. Калюжный посадил в лужу

Премьер-лига
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(2 голосов)

Неожиданный результат - поражение фаворита матча

УПЛ. Заря - Александрия 0:1. Калюжный посадил в лужу

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" приучила своих болельщиков к тому, что не стоит ожидать яркий футбол на старте сезона. С другой стороны, команда, которая дважды подряд брала бронзу УПЛ, должна всегда и везде держать марку. Однако сегодняшний матч показал, что луганчане далеки от оптимальной формы. Поэтому будет постепенное вкатывание в сезон с риском для результата.

Свой отпечаток наложило и наличие некоторых новичков в составе. В стартовой одиннадцаке сегодня появились Имереков и Булеца – футболисты, которые не играли раньше за "Зарю". Также несколько новичков было на скамейке запасных. Обновилась и "Александрия". К тому же существенно. Демченко, Одарюк, Юрий Гура на тренерском мостике – новые фамилии для "горожан". Еще больше новичков находилось в резерве.

На старте сложилось впечатление, что "Заря" разнесет эту "Александрию". По крайней мере, на такие мысли наталкивали моменты, созданные луганчанами у ворот соперника. Шахаб классно бил головой после паса Громова – Билык вытащил из-под перекладины. Впоследствии Кочергин вывел один на один Сергея Булецу, но и из этой дуэли победителем вышел голкипер "Александрии". И наконец удар Булецы после его индивидуального прохода – Билык сыграл и тут.

Не было видно, благодаря чему "Александрия" может перехватить инициативу. Но перехватила. Устименко мог забить, но Вернидуб вовремя постелился в подкате. Гости не создавали много моментов у чужих ворот, однако смело работали с мячом. Это принесло результат, когда Кирилл Ковалец после перехвата в центре поля отдал передачу на Калюжного, тот протянул снаряд до чужих ворот и точно пробил низом – 0:1.

В начале второго тайма "Заря" едва не доигралась до еще больших неприятностей. Ошибку Рейса не исправил Шевченко, ворота луганчан остались без защиты. Повезло, что передача на Устименко вышла слишком сильной и "Александрия" не удвоила счет. Однако был и ответ: после массированного наступления мяч оказался на ноге Кочергина, но с его сильным ударом справился Билык.

Редкостные моменты у "Зари" прорезались, но стабильного мощного давления на ворота соперника не было. Поэтому было немного шансов уйти от поражения. А если бы не Никита Шевченко, то этих шансов не было бы и подавно. Ведь именно голкипер оставил "Зарю" в игре после удара Третьякова со штрафного. Затем "Александрия" неплохо разыграла угловой, но главный момент последних минут – это выход Спинелли один на один с Шевченко. Новичок "горожан" мог дебютировать феерично, но пробил точно в голкипера. А новичок "Зари" Кристиан пробил в перекладину – мог забить из ничего, но не повезло.

"Заря" проиграла, что, конечно, не может не настораживать в контексте будущего старта в квалификации Лиги Европы. "Александрия" же показала футбол очень хорошего уровня. Правду говорили, что "горожанам" нужна была перезагрузка. Но с далеко идущими выводами следует подождать, чтобы исключить фактор эмоций после смены тренера. Будет интересно.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Жуков (Харьков)
"Заря" - ФК "Александрия" 0:1
Гол: Иван Калюжный 40

"Заря": Никита Шевченко, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 62), Виталий Вернидуб (Максим Лунёв 85), Сергей Булеца, Егор Назарина (Кристиан Даль 74), Артём Громов (Аллахяр 62), Максим Имереков, Денис Фаворов (Дмитрий Хомченовский 74)

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный (Кирилл Дришлюк 82), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Олег Кожушко 69), Александр Демченко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудио Спинелли 74)

Предупреждения: Максим Имереков 79, Владислав Кочергин 90+4, Александр Гладкий 90+5 - Олег Билык 64, Владислав Бабогло 90+5

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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Комментарии (15)
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C_Ballack (Днепр)
25.07.2021 в 22:36
Фаворова в сбУ, и Кочергина туда же!! Теперь понятно почему это шлак?
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0
0
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alex 66 (Кременчук)
25.07.2021 в 22:03
Днищенский матч Зорьки. Фаворов потеряный, передачи хз куда, во втором тайме ЗЛ потерялась вообще-столько ошибок в передачах и приемах жесть. Алексы простили дважды. Вообщем нужно встряхнуть команду. Плюсую за новую форму.
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+3
0
РОМБ (Запорожье )
25.07.2021 в 21:57
Давно не писал, но сегодня меня просто разорвало. Хотел посмотреть матч, заехал на стадион в 17.00. Все кассы закрыты. Приезжаю в 19.00. Стоит ох..я очередь. Работает одна касса. За пять минут до начала матча куча людей со словами «да пошло оно всё нах.уй» разворачивается и уходит. Я бы на месте собственника клуба гендира долго бы бил ногами по лицу, за такую организацию работы. Извините, что не по теме, но просто вспоминаю слова Рафаилова, что в Запорожье болельщикам все по..й. «Турникеты нужны не нам»
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+12
0
РОМБ (Запорожье )
25.07.2021 в 21:58
Могу кинуть видео, жаль, что здесь нельзя
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+5
0
best climate (Одесса)
25.07.2021 в 22:33
Да они всех болел послали когда из сборов сделали отпуск а сборы будут по ходу, такая организация игры как сегодня два паса а третий как повезет Ингульцу тоже подарок
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
25.07.2021 в 21:46
потом Заря начнет винить судей.....когда сама чисто прое...б...вает матчи.
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+3
-4
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Viktor Ivanjvich
25.07.2021 в 21:50
ЗАРЯ НИКОГДА не скулила по поводу судейства- А ВОТ статисты было дело
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+4
-3
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djeff2015 (Запорожье)
25.07.2021 в 21:54
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник раскритиковал судей после матча с "Олимпиком". "Так нельзя издеваться" - Скрипник "наехал" на судей после скандальной игры..... поищи в нете. это заголовки статей. ссылки не дают здесь.
+2
-2
avatar
ricco-sc (Київ)
25.07.2021 в 21:57
Громов и Юрченко регулярно жалуются на судейство, негоже в таком возрасте так нагло врать.
+2
-2
Кот-Философ (Черкаси)
25.07.2021 в 21:42
вітаю Олександрію з перемогою, сподіваюсь, що це не тимчасовий ривок від зміни тренера, а буде поступальний розвиток. Щодо Зорі, то вони вже в який раз програють перший матч сезону, думаю все добре буде у луганців
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+4
0
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Viktor Ivanjvich
25.07.2021 в 21:39
ЗАРЯ свои традиции соблюдаеет. По игре- начали вроде неплохо- нацелены на атаку- и всё. нападение Шахаб и Громов как то неуверено были- кого то нехватало- .. АЛЛАХЯРА точно- вместо НИКАКУЩЕГО Кочергина- с которого многие слепили незаменимую звезду- ФАВАРОВ как можно так подавать все время в никуда - уже который год одно и тоже- Назарина-Он всегда может либо классно либо привести- ЗАЩИТА ПРОХОДНОЙ ДВОР- если бы поудачнее была александрия то ТРИ или Четыре влетело б- СЧИТАЮ ЧТО ПРОСЧЕТ ГЛАВНОГО ТРЕНеРА С СОСТАВОМ-- как всегда в роли догоняющих с начала тура
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+3
-2
аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 21:36
Вроде как центральный матч тура, а глянуть не на что. Александрию с победой, хотя ничья была бы более справедливым результатом.
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 21:30
И это наши представители в еврокубках! Жесткач! Финиш!
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+6
-1
Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 21:30
Олени красава))))))такие матчи дают рост УПЛ.Хотя и было мало моментов.Заря вообще не готова,Захаб,Кочергин,Имреков-ДНО.Спинелли тоже ни о чем.Знаю руководство Оленей,удачи им!Классный матч!Дебри прямо!Гура хороший тренер!!!Удачи обоим в след.матчах!Рад что УПЛ вернулось!!!
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+3
-6
Unselfish (Белая Церковь )
25.07.2021 в 21:25
Такой скукотищи давно не видел. А команды точно со сборов вернулись???
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+4
-3


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