УПЛ. Заря - Александрия 0:1. Калюжный посадил в лужу

"Заря" приучила своих болельщиков к тому, что не стоит ожидать яркий футбол на старте сезона. С другой стороны, команда, которая дважды подряд брала бронзу УПЛ, должна всегда и везде держать марку. Однако сегодняшний матч показал, что луганчане далеки от оптимальной формы. Поэтому будет постепенное вкатывание в сезон с риском для результата.

Свой отпечаток наложило и наличие некоторых новичков в составе. В стартовой одиннадцаке сегодня появились Имереков и Булеца – футболисты, которые не играли раньше за "Зарю". Также несколько новичков было на скамейке запасных. Обновилась и "Александрия". К тому же существенно. Демченко, Одарюк, Юрий Гура на тренерском мостике – новые фамилии для "горожан". Еще больше новичков находилось в резерве.

На старте сложилось впечатление, что "Заря" разнесет эту "Александрию". По крайней мере, на такие мысли наталкивали моменты, созданные луганчанами у ворот соперника. Шахаб классно бил головой после паса Громова – Билык вытащил из-под перекладины. Впоследствии Кочергин вывел один на один Сергея Булецу, но и из этой дуэли победителем вышел голкипер "Александрии". И наконец удар Булецы после его индивидуального прохода – Билык сыграл и тут.

Не было видно, благодаря чему "Александрия" может перехватить инициативу. Но перехватила. Устименко мог забить, но Вернидуб вовремя постелился в подкате. Гости не создавали много моментов у чужих ворот, однако смело работали с мячом. Это принесло результат, когда Кирилл Ковалец после перехвата в центре поля отдал передачу на Калюжного, тот протянул снаряд до чужих ворот и точно пробил низом – 0:1.

В начале второго тайма "Заря" едва не доигралась до еще больших неприятностей. Ошибку Рейса не исправил Шевченко, ворота луганчан остались без защиты. Повезло, что передача на Устименко вышла слишком сильной и "Александрия" не удвоила счет. Однако был и ответ: после массированного наступления мяч оказался на ноге Кочергина, но с его сильным ударом справился Билык.

Редкостные моменты у "Зари" прорезались, но стабильного мощного давления на ворота соперника не было. Поэтому было немного шансов уйти от поражения. А если бы не Никита Шевченко, то этих шансов не было бы и подавно. Ведь именно голкипер оставил "Зарю" в игре после удара Третьякова со штрафного. Затем "Александрия" неплохо разыграла угловой, но главный момент последних минут – это выход Спинелли один на один с Шевченко. Новичок "горожан" мог дебютировать феерично, но пробил точно в голкипера. А новичок "Зари" Кристиан пробил в перекладину – мог забить из ничего, но не повезло.

"Заря" проиграла, что, конечно, не может не настораживать в контексте будущего старта в квалификации Лиги Европы. "Александрия" же показала футбол очень хорошего уровня. Правду говорили, что "горожанам" нужна была перезагрузка. Но с далеко идущими выводами следует подождать, чтобы исключить фактор эмоций после смены тренера. Будет интересно.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Жуков (Харьков)

"Заря" - ФК "Александрия" 0:1

Гол: Иван Калюжный 40

"Заря": Никита Шевченко, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Александр Гладкий 62), Виталий Вернидуб (Максим Лунёв 85), Сергей Булеца, Егор Назарина (Кристиан Даль 74), Артём Громов (Аллахяр 62), Максим Имереков, Денис Фаворов (Дмитрий Хомченовский 74)

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный (Кирилл Дришлюк 82), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Владимир Одарюк (Олег Кожушко 69), Александр Демченко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудио Спинелли 74)

Предупреждения: Максим Имереков 79, Владислав Кочергин 90+4, Александр Гладкий 90+5 - Олег Билык 64, Владислав Бабогло 90+5