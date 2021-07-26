"Київ – це ми". Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон-2021/22?

Киевское "Динамо" опубликовало интересный пост в своих социальных сетях. Пресс-служба украинского гранда поделилось фотографией, на которой изображен мужчина в белой футболке, ракурс взят со спины.

На воротнике синими буквами вышита фраза "Київ – це ми". Напомним, "Динамо" пока еще не представило новую форму на кампанию-2021/22. Вполне вероятно, что таким образом был сделан анонс презентации экипировки.

В прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу стали чемпионами Украины. Команда румынского специалиста еще не открыла для себя новый розыгрыш УПЛ, только на днях завершив сборы.