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"Київ – це ми". Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон-2021/22?

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

По крайней мере, очень похоже на это

"Київ – це ми". Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон-2021/22?

ДК Facebook

Новина українською

Киевское "Динамо" опубликовало интересный пост в своих социальных сетях. Пресс-служба украинского гранда поделилось фотографией, на которой изображен мужчина в белой футболке, ракурс взят со спины.

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На воротнике синими буквами вышита фраза "Київ – це ми". Напомним, "Динамо" пока еще не представило новую форму на кампанию-2021/22. Вполне вероятно, что таким образом был сделан анонс презентации экипировки.

В прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу стали чемпионами Украины. Команда румынского специалиста еще не открыла для себя новый розыгрыш УПЛ, только на днях завершив сборы.

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В статье: Динамо (Киев) футбольная форма
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Комментарии (10)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.07.2021 в 13:46
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0
0
Hanter44 (Baburka)
26.07.2021 в 13:16
Редакция,пишите внятно."Следующий сезон"-это сезон 22-23 или 21-22?Если 21-22,то это уже "этот"
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0
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 13:12
Динамо Малина
Ответить
0
-2
Gafan777 (Каменка)
26.07.2021 в 12:37
клоунада
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+4
-5
Stihl Kindermann (Gonduras)
26.07.2021 в 12:33
Вас скоро кроты с Киева выживут..ахах
Ответить
+4
-10
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.07.2021 в 12:55
Пе*ерасишь в Гондурасе ???
Ответить
+3
-5
magnum power (БОМЖ)
26.07.2021 в 12:21
Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня))
Ответить
+4
-5
ZNAK_VOPROSA
26.07.2021 в 12:06
Надпись на шубах
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+9
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.07.2021 в 12:53
олексин, (он же ZNAK_PONOSA ) занимайся и дальше тем, чем у тебя получается лучше всего -- облизыванием мужских членов...
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+3
-5
Некр!т (Дзвонимісто)
26.07.2021 в 13:08
Знову примерз? Все про шубку мрієш з кротиків.
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+3
-2


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