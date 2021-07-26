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Ворскла – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
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sport.24.tv.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и СК "Днепр-1".
Полтавцы провели первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций. В перерыве между двумя дуэлями в рамках турнира, подопечные Максимова сыграют обязательный поединок УПЛ против СК "Днепр-1". Рассчитает ли "Ворскла" физические кондиции? Чем ответит оппонент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 26 июля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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