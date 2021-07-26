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Швейцарский Сьон официально арендовал защитника донецкого Шахтера
Ударили по рукам
FCSD
Защитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано проведет год в составе "Сьона". Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Напомним, Сиприано стал игроком "горняков" 3 года назад – летом 2018-го. Всего на сегодня в составе "оранжево-черных" он провел 25 матчей и отметился 1 голом.
В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины. На данный момент "Сьон" – середняк чемпионата Швейцарии (9-е место в первенстве в прошлой кампании). Клуб является двукратным чемпионом страны (1991/92 и 1996/07) и тринадцатикратным обладателем национального кубка.
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