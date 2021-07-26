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Швейцарский Сьон официально арендовал защитника донецкого Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Ударили по рукам

Швейцарский Сьон официально арендовал защитника донецкого Шахтера

FCSD

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано проведет год в составе "Сьона". Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Сиприано стал игроком "горняков" 3 года назад – летом 2018-го. Всего на сегодня в составе "оранжево-черных" он провел 25 матчей и отметился 1 голом.

В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины. На данный момент "Сьон" – середняк чемпионата Швейцарии (9-е место в первенстве в прошлой кампании). Клуб является двукратным чемпионом страны (1991/92 и 1996/07) и тринадцатикратным обладателем национального кубка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сьон Маркиньос Сиприано
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Источник:
FCSD

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 16:54
ура.меньше бразилов больше шансов поиграть у Мудрика,Бондаренка,Сикана
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.07.2021 в 15:32
неудачный трансфер
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0
-1


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