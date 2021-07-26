Швейцарский Сьон официально арендовал защитника донецкого Шахтера

Защитник донецкого "Шахтера" Маркиньос Сиприано проведет год в составе "Сьона". Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Сиприано стал игроком "горняков" 3 года назад – летом 2018-го. Всего на сегодня в составе "оранжево-черных" он провел 25 матчей и отметился 1 голом.

В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины. На данный момент "Сьон" – середняк чемпионата Швейцарии (9-е место в первенстве в прошлой кампании). Клуб является двукратным чемпионом страны (1991/92 и 1996/07) и тринадцатикратным обладателем национального кубка.