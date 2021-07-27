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Корниенко: Ребята из Ингульца признались, что пребывали в небольшом шоке от игры Шахтера

Премьер-лига
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Защитник горняков рассказал о старте сезона

Корниенко: Ребята из Ингульца признались, что пребывали в небольшом шоке от игры Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился впечатлениями от старта сезона и рассказал о подготовке к предстоящему матчу 2-го тура УПЛ с "Львовом".

– Виктор, какие эмоции после старта чемпионата?

– Было важно начать с победы, это самое главное. Эмоции классные: мы очень соскучились по игре, плюс наконец-то на стадион пришли болельщики. Победили, все нормально.

– В матче с "Ингульцом" "Шахтер" побил собственный рекорд по количеству передач. Насколько довольны качеством игры и физическими кондициями?

– После матча разговаривал с ребятами из "Ингульца", и они признались, что пребывали в небольшом шоке от нашей игры. Будем стараться в каждом поединке выполнять такие действия, контролировать и быстро перемещать мяч, а самое главное – побеждать.

– А что сказали тренеры после стартовой игры? Они остались довольны?

– Вполне, ведь мы победили. Повторюсь, было важно удачно стартовать. Но случались и ошибки, которые будем исправлять.

– Уже в пятницу "Шахтер" ждет выездной поединок со "Львовом". Как проходит подготовка к этой игре, как настраиваетесь?

– У нас серьезная подготовка и максимальный настрой. Будем подходить так к каждому матчу, чтобы побеждать.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 22:54
Авжеж. Не було б шоку - була б нічия. А так - 2:1 упевнена перемога шокуючого Шахтаря.
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