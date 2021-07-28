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Скрипник: Я доволен теми, кто есть у нас. Вряд ли у Зари еще будут новички этим летом

Премьер-лига
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Трансферная кампания у луганчан закончена

Скрипник: Я доволен теми, кто есть у нас. Вряд ли у Зари еще будут новички этим летом

фото - фейсбук Зари

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в первом туре нового чемпионата Украины от "Александрии" со счетом 0:1.

"Не могу сказать, что заслуженно победил соперник, но поздравляю их. Не в первый раз такое у нас, нужно втянуться и поймать ритм. По игре я не могу сказать, что мы выглядели плохо. Летом мы изменили состав, многие ушли, многие пришли. Нужно время, будем делать выводы.

Все игроки, которые у нас есть, хорошего уровня, тем более для УПЛ. Я доволен теми, кто есть у нас. Что касается новичков, то может быть еще будут, но вряд ли", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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