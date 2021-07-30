Черноморец – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и СК "Днепр-1".

Команда Мороза укреплена талантливыми кадрами из столицы, в очередном поединке УПЛ она поспорит за 3 очка с одним из самых ярких коллективов первенства. Начнет ли банда Йовичевича демонстрировать стабильность? Сдержат ли одесситы соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 31 июля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко