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Черноморец – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ
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Фото: СК Днепр-1
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и СК "Днепр-1".
Команда Мороза укреплена талантливыми кадрами из столицы, в очередном поединке УПЛ она поспорит за 3 очка с одним из самых ярких коллективов первенства. Начнет ли банда Йовичевича демонстрировать стабильность? Сдержат ли одесситы соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 31 июля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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