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Уже знаком с УПЛ. Рух подписал бразильского полузащитника

Премьер-лига
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Соглашение рассчитано на три года

Уже знаком с УПЛ. Рух подписал бразильского полузащитника

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Таллесом Бренером.

Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на три года.

Бренер является воспитанником бразильского клуба "Интернарсьйонал" с Лимейра. Впоследствии выступал за юниорскую и молодежную команды "Флуминенсе". В Лиге Паулиста защищал цвета таких клубов, как "Мирасол" и "Нороэсте". Далее в карьере Таллес дебютировал в третьем по силе футбольном дивизионе Бразилии за "Вила-Нова".

Последним клубом бразильца был донецкий "Олимпик", за который Таллес провел 13 матчей в УПЛ. Результативными действиями не отмечался.

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В статье: Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух

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