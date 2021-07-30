Уже знаком с УПЛ. Рух подписал бразильского полузащитника

"Рух" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Таллесом Бренером.

Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано на три года.

Бренер является воспитанником бразильского клуба "Интернарсьйонал" с Лимейра. Впоследствии выступал за юниорскую и молодежную команды "Флуминенсе". В Лиге Паулиста защищал цвета таких клубов, как "Мирасол" и "Нороэсте". Далее в карьере Таллес дебютировал в третьем по силе футбольном дивизионе Бразилии за "Вила-Нова".

Последним клубом бразильца был донецкий "Олимпик", за который Таллес провел 13 матчей в УПЛ. Результативными действиями не отмечался.