Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабиньо - после матча с Колосом: Мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их
Игрок недоволен результатом вчерашнего матча
ФК Металлист-1925/Автор неизвестный
Полузащитник "Металлиста 1925" Фабиньо дал комментарий после поражения от "Колоса" (0:1) в поединке второго тура УПЛ:
- Вчера вы дебютировали в стартовом составе "Металлиста 1925", как ощущения?
- Я очень счастлив сыграть именно в стартовом составе, рад, что снова играю в Премьер-лиге Украины. Для любого игрока важно попадать в стартовый состав.
- Что можете сказать об игре с "Колосом"?
- На самом деле, мы сыграли хорошую игру вчера, с этим надо поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.
- Чего не хватило команде, чтобы таки набрать очки в Ковалевке?
- Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.
Популярное сейчас
- Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
- Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю
- Герой футбольного дня. Лассина Траоре
- (Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО