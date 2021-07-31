  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фабиньо - после матча с Колосом: Мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабиньо - после матча с Колосом: Мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок недоволен результатом вчерашнего матча

Фабиньо - после матча с Колосом: Мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их

ФК Металлист-1925/Автор неизвестный

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Фабиньо дал комментарий после поражения от "Колоса" (0:1) в поединке второго тура УПЛ:

- Вчера вы дебютировали в стартовом составе "Металлиста 1925", как ощущения?

- Я очень счастлив сыграть именно в стартовом составе, рад, что снова играю в Премьер-лиге Украины. Для любого игрока важно попадать в стартовый состав.

- Что можете сказать об игре с "Колосом"?

- На самом деле, мы сыграли хорошую игру вчера, с этим надо поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.

- Чего не хватило команде, чтобы таки набрать очки в Ковалевке?

- Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Фабиньо Фрейтас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...