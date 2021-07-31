Фабиньо - после матча с Колосом: Мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их

Полузащитник "Металлиста 1925" Фабиньо дал комментарий после поражения от "Колоса" (0:1) в поединке второго тура УПЛ:

- Вчера вы дебютировали в стартовом составе "Металлиста 1925", как ощущения?

- Я очень счастлив сыграть именно в стартовом составе, рад, что снова играю в Премьер-лиге Украины. Для любого игрока важно попадать в стартовый состав.

- Что можете сказать об игре с "Колосом"?

- На самом деле, мы сыграли хорошую игру вчера, с этим надо поздравить всю команду. Однако, конечно, мы недовольны, не реализовали свои шансы у ворот соперников. Поэтому теперь мы продолжим упорно работать. У нашей команды хороший менталитет. Поэтому, игра за игрой, мы будем становиться только лучше.

- Чего не хватило команде, чтобы таки набрать очки в Ковалевке?

- Как я уже говорил, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовали их. Соперникам, наоборот, повезло это сделать. Но это часть футбола.