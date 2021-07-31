  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев в старте Миная на игру против Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев в старте Миная на игру против Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая официальная игра Евгения

Селезнев в старте Миная на игру против Александрии

Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Минай" примет "Александрию".

В стартовом составе хозяев на этот поединок выйдет новоиспеченный форвард команды Евгений Селезнев.

Читайте такжеОфициально: Селезнев стал игроком Миная

Таким образом, 36-летний нападающий сыграет свой первый официальный матч в футболке "Миная".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев ФК Александрия ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.07.2021 в 17:15
10 минут отыграли а он уже мокрый весь и еле ноги таскает.
Ответить
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
31.07.2021 в 17:10
Вперед Александрия! Всыпьте всем этим кормильцам и бабурикам
Ответить
+2
-1
kukarekin (Одесса)
31.07.2021 в 16:33
Будем посмотреть на кормильца. Скоро будем тандем. Зозулю везде гонят. Вася Кобин место для идеолога держит.
Ответить
0
-1
aleks68
31.07.2021 в 16:38
петух лапотный
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 16:31
Удачи Женя!Ждем гол!
Ответить
+1
-3
alktus (Хмельницкий)
31.07.2021 в 16:22
Значит будет пенальти
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.07.2021 в 16:21
Відмічати дебют буде?...
Ответить
+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
31.07.2021 в 17:26
) ... думаю - обязательно. А если и гол случится - так еще и проставляться. Короче все, как у нормальных людей ...
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
31.07.2021 в 16:18
Удачи ,женя! Назло всем воющим и ноющим.
Ответить
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...