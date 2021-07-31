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Селезнев в старте Миная на игру против Александрии
Первая официальная игра Евгения
В рамках 2-го тура чемпионата Украины "Минай" примет "Александрию".
В стартовом составе хозяев на этот поединок выйдет новоиспеченный форвард команды Евгений Селезнев.
Читайте такжеОфициально: Селезнев стал игроком Миная
Таким образом, 36-летний нападающий сыграет свой первый официальный матч в футболке "Миная".
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Комментарии (9)
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