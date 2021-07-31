"Дуже файні емоції" - Селезнев после победы над Александрией перешел на украинский язык

Форвард "Миная" Евгений Селезнев в эфире ТК "Футбол" на украинском языке прокомментировал победу над "Александрией" (1:0) во 2-м туре УПЛ.

- Только что принял поздравления от Севидова. Прими поздравления и от нас. Какие первые впечатления?

– Хорошие. Спасибо, конечно, за поздравление. Очень приятно спустя полгода вернуться в большой футбол. Это очень хорошие эмоции. Некоторым людям хочу сказать спасибо, что сделали меня сильнее.

Хочу отдельно поблагодарить своего друга Сергея Александровича, все руководство "Миная", Василия Васильевича, что поверили в меня. Андрею Павелко, который тоже со своей стороны помог мне вернуться в большой футбол. Хочу сразу сказать, что дам это одно интервью – и больше не буду полгода разговаривать.

Я пришел сюда не отбывать номер. Для меня неважно, сколько забью я. Главное, чтобы побеждала команда. У нас молодые игроки, считаю, должен им помочь. Буду набирать форму, потому что у нас очень хороший коллектив. Он мне напомнил "Днепр". Все молодые, сплоченные.

Извините за мой украинский, буду стараться больше общаться на украинском.

Удалось победить за счет коллектива, характера, сплоченности. За счет всего. За счет болельщиков, тренера. Нечего выделить, это коллектив "Минай" – и все. Мы все как семья.

- У вас был классный момент, чтобы забить.

– Слышайте, если не играешь полгода, это очень тяжело, да? Главное, что они у меня есть.

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