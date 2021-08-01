Динамо откроет новый фан-шоп

Киевское "Динамо" вскоре откроет новый клубный фан-шоп, где можно будет приобрести символику клуба.

"3 августа в 12:00 напротив стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского мы открываем новый фан-шоп! На это событие приглашаем всех болельщиков киевлян. Будет много конкурсов, а также розыгрыш новой формы нашей команды!

Ждем всех 3 августа в 12:00 по адресу Музейный переулок, 2Б", — написано в сообщении клуба.