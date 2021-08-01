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Динамо откроет новый фан-шоп

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики смогут посетить магазин клубной атрибутики

Динамо откроет новый фан-шоп

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" вскоре откроет новый клубный фан-шоп, где можно будет приобрести символику клуба.

"3 августа в 12:00 напротив стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского мы открываем новый фан-шоп! На это событие приглашаем всех болельщиков киевлян. Будет много конкурсов, а также розыгрыш новой формы нашей команды!

Ждем всех 3 августа в 12:00 по адресу Музейный переулок, 2Б", — написано в сообщении клуба.

Напомним, сегодня в 19:00 состоится матч "Динамо" - "Верес" в рамках 2-го тура УПЛ. Текстовую трансляцию встречи вы сможете посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 11:32
Новый фан-шоп? С медведями и балалайками надеюсь!
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