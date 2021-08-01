Пятов - о Де Дзерби: Он верит в свой футбол, прививает это

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о работе с Роберто Де Дзерби:

"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: "Я в шоке. Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримите то, что я хочу".

Вратари играют одну из ключевых ролей в таком футболе, просто все зависит от соперника.

Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он – футбольный маньяк, в хорошем смысле" – сказал Пятов.