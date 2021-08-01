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Пятов - о Де Дзерби: Он верит в свой футбол, прививает это

Премьер-лига
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(1 голосов)

Голкипер очень хорошо отзывается о коуче

Пятов - о Де Дзерби: Он верит в свой футбол, прививает это

shakhtar.com

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о работе с Роберто Де Дзерби:

"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: "Я в шоке. Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримите то, что я хочу".

Вратари играют одну из ключевых ролей в таком футболе, просто все зависит от соперника.

Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он – футбольный маньяк, в хорошем смысле" – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (2)
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Болельщик39 (Харьков)
01.08.2021 в 13:32
Раз философия Де Дзерби "чем сильнее соперник прессингует, тем сильнее нарывается на неприятности", то может Шевченко имеет смысл изучить его тактику? Сборная Украины имела очень серьёзные проблемы с Австрией на Евро-2021 из-за прессинга соперников.
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Oldfanat (Полтава)
01.08.2021 в 13:54
Есть одно маленькое но, нужны исполнителю соответствующего уровня для такого футбола. У Шевченко в отличии от Де Дзерби с этим проблемы. Проблема Шевченко в другом. В правильном выборе стартового состава из того что у него есть в наличии.
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