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Пятов - о Де Дзерби: Он верит в свой футбол, прививает это
Голкипер очень хорошо отзывается о коуче
shakhtar.com
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о работе с Роберто Де Дзерби:
"Де Дзерби пришел и сломал мне мозг в хорошем смысле. Я не видел, чтобы так кто-то играл в футбол. Он верит в свой футбол, прививает это. Он сам говорит: "Я в шоке. Не ожидал, что вы за месяц так легко воспримите то, что я хочу".
Вратари играют одну из ключевых ролей в таком футболе, просто все зависит от соперника.
Ему нравится играть против сильного соперника, который будет прессинговать. Он – футбольный маньяк, в хорошем смысле" – сказал Пятов.
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