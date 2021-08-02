Караваев: Мистер проделывает колоссальную работу, для этого нужно иметь дар

Универсал киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу над "Вересом" (4:0) в матче 2-го тура УПЛ.

- Тренерский штаб требовал от нас, чтобы мы продолжили то, на чем закончили прошлый чемпионат. Мы должны показывать свой стиль игры, демонстрировать победную серию – и еще прибавлять. Стараемся с каждым матчем все лучше и лучше наигрывать взаимосвязи между собой и не отказываться от своей игры и тренерских установок.

- В моменте с первым голом ты записал на свой счет передачу головой. Отдавал раньше такие пасы?

- Если посчитать, думаю, до десятка таких передач у меня наберется. Очень часто такое случалось, когда играл в "Заре". Тренерский штаб не акцентировал внимание на том, что я должен сыграть именно так, но меня поставили при угловых на эту позицию в штрафной, и я знал, что должен там быть. Комфортно себя чувствую при подаче на ближнюю штангу и понимаю свою задачу – если мяч долетает ко мне, то я должен его продлить. С этой позиции тяжеловато забить в ворота, так как это очень острый угол. Но когда ты переправляешь мяч, то защитники теряются.

- После двух быстрых забитых мячей игра поменялась, перешли на облегченный режим?

- Когда ты на 6-й минуте ведешь в счете 2:0 и превосходишь соперника, которому будет сложно отыграться, то, конечно, контролируешь игру и создаешь большое количество моментов. Можно играть раскрепощенно, не так зажато, и стараться показать все свои возможности на футбольном поле, ведь результат уже есть.

- Ожидали ли от "Вереса" большего, как от дебютанта Премьер-лиги?

- С "Вересом" и так было тяжело, потому что они играли очень компактно. Но и мы сыграли правильно, ведь разбирали эту команду. Мистер относится серьезно к каждому сопернику, и неважно – это команда из первой лиги в Кубке Украины или коллектив УПЛ. Тренер разбирает каждого противника настолько досконально, что мы знаем сильные и слабые качества каждого игрока, на которых можем сыграть. В плане разбора соперников Мистер проделывает колоссальную работу. Для этого нужно иметь дар.

- Мистер спускался в перерыве в раздевалку, чтобы внести какие-то коррективы?

- Конечно. Он не может без этого. Если видит, что что-то идет не так, то обязательно укажет. В перерыве Мистер сказал, что мы провели хороший первый тайм, забили быстрые голы, но потом успокоились. А нужно держать темп и уровень игры, и во втором тайме наоборот поднять скорость еще больше, как было с первых минут. Мистер всегда что-то конструктивно подсказывает, и это очень помогает.

- Тымчик забил свой первый гол за киевское "Динамо", успели его с этим поздравить?

- Он стеснительный парень, но завтра, думаю, будем его посерьезнее спрашивать, ведь первый гол за "Динамо" запоминается. Тымчик провел очень сильный матч, отдал голевую передачу и забил гол. Хочется, чтобы он не останавливался и продолжал в том же духе и дальше. У нас в команде очень сильная конкуренция, по 2-3 равноценных игрока на каждой позиции. Кто бы ни вышел на поле, рисунок игры сохраняется, все выполняют требования тренерского штаба. Это очень здорово, когда есть такая конкуренция", - отметил Караваев.