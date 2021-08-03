Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выберите лучший гол второго тура УПЛ - опрос + ВИДЕО
Семь претендентов
фото - СК Дніпро-1
UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать лучший гол, забитый в матчах второго тура чемпионата Украины. Претендентов выбирает редакция, вы голосуете за победителя.
Голы расположены в хронологическом порядке
В матче "Львова" против "Шахтера" было забит три мяча. В наш хит-парад попадает последний - новичок горняков Педриньо демонстрирует свою неординарную технику
"Колосу" хватило одного гола, чтобы обыграть "Металлист 1925". И он тоже претендует на победу в опросе. Автор результативного удара - Денис Костышин
"Днепр-1" не имел проблем в игре с "Черноморцем" - команда Йовичевича забила трижды. Особое внимания заслуживает удар Владимира Адамюка. Да, ему помог небольшой рикошет от защитника, но его удар через себя в падении выглядела ну очень эффектно
"Мариуполь" проиграл "Десне" 1:2, но его гол порадует футбольных эстетов. Кудрик отдает пас на 50 метров, 18-летний Артур Микитишин обыгрывает двух защитников и отдает под удар Андрею Кулакову
Александр Скляр добил мяч в пустые ворота "Руха". Но перед этим был классный пас через полполя и еще пас пяткой, который вывел Кане на свидание с Бандурой
"Динамо" еще в первом тайме фактически решило судьбу противостояния с "Вересом", забив три мяча. Советуем обратить внимание на гол Александра Тымчика - правый защитник поддержал стремительную контратаку, обыграл оппонента и пробил в верхний угол
Последними в туре играли "Ингулец" и "Заря". Все закончилось разгромом, а Владислав Кочергин стал первым игроком, кому удалось в новом чемпионате оформить хет-трик. Отметим его первый гол, который задал тон всему поединку - Влад идеально поймал мяч на ногу и пробил слета из-за пределов штрафной
Напомним, что лучшим голом в первом туре читатели UA-Футбол признали гол форварда "Днепра-1" Артема Довбика в ворота "Ворсклы"
Популярное сейчас
- Ярославский: В 2023 году я официально могу становиться президентом Металлиста
- Генк - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 августа 2021
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на дистанции, Украина - 60-я
- Ворвались. Динамо - Верес 4:0
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО