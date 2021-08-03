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Выберите лучший гол второго тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
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Семь претендентов

Выберите лучший гол второго тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать лучший гол, забитый в матчах второго тура чемпионата Украины. Претендентов выбирает редакция, вы голосуете за победителя.

Голы расположены в хронологическом порядке

В матче "Львова" против "Шахтера" было забит три мяча. В наш хит-парад попадает последний - новичок горняков Педриньо демонстрирует свою неординарную технику

"Колосу" хватило одного гола, чтобы обыграть "Металлист 1925". И он тоже претендует на победу в опросе. Автор результативного удара - Денис Костышин

"Днепр-1" не имел проблем в игре с "Черноморцем" - команда Йовичевича забила трижды. Особое внимания заслуживает удар Владимира Адамюка. Да, ему помог небольшой рикошет от защитника, но его удар через себя в падении выглядела ну очень эффектно

"Мариуполь" проиграл "Десне" 1:2, но его гол порадует футбольных эстетов. Кудрик отдает пас на 50 метров, 18-летний Артур Микитишин обыгрывает двух защитников и отдает под удар Андрею Кулакову

Александр Скляр добил мяч в пустые ворота "Руха". Но перед этим был классный пас через полполя и еще пас пяткой, который вывел Кане на свидание с Бандурой

"Динамо" еще в первом тайме фактически решило судьбу противостояния с "Вересом", забив три мяча. Советуем обратить внимание на гол Александра Тымчика - правый защитник поддержал стремительную контратаку, обыграл оппонента и пробил в верхний угол

Последними в туре играли "Ингулец" и "Заря". Все закончилось разгромом, а Владислав Кочергин стал первым игроком, кому удалось в новом чемпионате оформить хет-трик. Отметим его первый гол, который задал тон всему поединку - Влад идеально поймал мяч на ногу и пробил слета из-за пределов штрафной

Напомним, что лучшим голом в первом туре читатели UA-Футбол признали гол форварда "Днепра-1" Артема Довбика в ворота "Ворсклы"

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В статье: Александр Скляр Владимир Адамюк Александр Тымчик Педриньо лучшие голы
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