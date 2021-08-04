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Без Супряги, но с Шабановым. Динамо отправилось на спарринг против Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

"Бело-синие" отправились в Стамбул

Без Супряги, но с Шабановым. Динамо отправилось на спарринг против Фенербахче

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 4 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится товарищеский матч между "Фенербахче" и "Динамо".

К месту предстоящего поединка киевляне отправились в день матча, вылетев в крупнейший город соседней Турции из международного аэропорта "Борисполь".

На матч в Стамбуле "бело-сини" отправились в таком составе:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Он будет поддерживать связь со своими ассистентами.

После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
04.08.2021 в 11:58
Попов не полетел и нигде нет инфы, насколько серьезная травма
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.08.2021 в 10:04
Динамо играет чемпионат по товарникам?
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+2
-5
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ascent (Луксор)
04.08.2021 в 09:46
Команду Луческу слепил, не хватает только нападающего. Если один из троицы заиграет - это будет вишенкой на торте...
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+2
-1


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