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Без Супряги, но с Шабановым. Динамо отправилось на спарринг против Фенербахче
"Бело-синие" отправились в Стамбул
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 4 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится товарищеский матч между "Фенербахче" и "Динамо".
К месту предстоящего поединка киевляне отправились в день матча, вылетев в крупнейший город соседней Турции из международного аэропорта "Борисполь".
На матч в Стамбуле "бело-сини" отправились в таком составе:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Он будет поддерживать связь со своими ассистентами.
После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.
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