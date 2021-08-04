Без Супряги, но с Шабановым. Динамо отправилось на спарринг против Фенербахче

Сегодня, 4 августа в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится товарищеский матч между "Фенербахче" и "Динамо".

К месту предстоящего поединка киевляне отправились в день матча, вылетев в крупнейший город соседней Турции из международного аэропорта "Борисполь".

На матч в Стамбуле "бело-сини" отправились в таком составе:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Он будет поддерживать связь со своими ассистентами.

После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.