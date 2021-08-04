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"Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы

Премьер-лига
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(12 голосов)

Назревает революция

"Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы

Фото - Анатолій Спиця

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Раздосадованные огромнейшим количеством арендованных футболистов "Черноморца" одесские болельщики перешли к активным действиям. Вслед за непрекращающейся лавиной всевозможных обсуждений в соцсетях и акции с участием любителей футбола со стажем и выступавших в разные годы ветеранов команды "моряков", был предпринят очередной шаг. Неравнодушные к судьбе спортивного флагмана Одессы люди составили обращение к мэру города Геннадию Труханову.

"Спасти и возродить футбольный клуб "Черноморец" Одесса"

Петиция болельщиков футбольного клуба "Черноморец" Одесса
Городскому голове Одессы Труханову Г. Л.


Уважаемый Геннадий Леонидович!

Мы, болельщики клуба "Черноморец" Одесса, просим Вас обратить внимание на катастрофическое состояние нашей любимой команды, которая всегда считалась флагманом одесского спорта, гордостью одесситов и поклонников клуба во всем мире. Наш клуб, история которого знала славные времена, в последние годы медленно, но неотвратимо становится позором и посмешищем не только в глазах одесситов, но и всей спортивной общественности Украины и зарубежья.

Создается впечатление, что клуб захвачен в заложники чьих-то бизнес-интересов, далеких от футбола, и постепенно потерял свое главное предназначение: представлять Одессу в спортивной жизни страны, быть гордостью одесситов. Все, что происходит в клубе последние 5-6 лет, никак нельзя оценить положительно — спортивным директором был назначен человек, далекий от спорта.

Клуб отгородился от болельщиков, закрыв официальный форум, руководство вступило в конфликт с "Ультрас" Черноморца, фактически убрав их со стадиона. Прекратилось общение с ветеранами команды, официальный сайт клуба выдает информацию частично и с опозданием, тем самым порождая слухи и недоверие к руководству команды. В действиях руководства клуба не чувствуется спортивного азарта и элементарного профессионализма. Все это привело к постепенному оттоку болельщиков, пустым трибунам одесского стадиона "Черноморец". Но часть самых преданных фанов все же остались, и были готовы все это терпеть, пока не узнали новую, самую ужасную новость.

Наш гордый "Черноморец", в прошлом игравший на равных с самим Реалом из Мадрида, сегодня де-факто стал фарм-клубом наших непримиримых соперников Динамо Киев! Часть игроков, завоевавших путевку в Премьер-лигу, были исключены из команды, и были заменены на 15 арендованных игроков молодежной команды Динамо Киев вместе с их тренерским штабом.

Таким образом, количество арендованных игроков уже превысило количество игроков на контракте! Может ли эта команда после этого носить гордое и грозное имя Черноморец? Обкатывая чужую молодежь, мы ставим крест на надеждах молодых одесских футболистов.

Возмущению одесских болельщиков нет предела! Поняв это, руководство клуба срочно отменило торжественное награждение футболистов серебрянными медалями, и провело его тайно, без свидетелей.

Нам также неясно положение дел со стадионом "Черноморец". Мы искренне надеялись, что новые владельцы вместе со стадионом приобретут и клуб, но вместо этого мы наблюдаем совершенно другую картину: переговоры зашли в тупик, цену нынешнее руководство значительно завышает, к тому же следует разобраться в условиях при которых клуб достался Климову и какое количество уголовных дел сейчас открыто в отношении ПАТ "Черноморец". Мы знаем, что Вы планируете встречу с представителями американской компании по этим и другим вопросам.

Мы просим Вас поспособствовать передаче под контроль и управление всех объектов инфраструктуры и интеллектуальных прав от нынешнего владельца Климова Л.М. к американской компании Allrise capital inc., которая владеет стадионом "Черноморец".

При отказе нынешнего собственника продавать ФК "Черноморец", рассмотреть вопрос совместно с представителями компании Allrise capital о создании нового футбольного клуба в Одессе/переименовании и/или поглощении какого-либо из действующих профессиональных клубов Одесской области.

Мы убедительно просим Вас пригласить на эту встречу представителей фан-движения клуба, ветеранов команды, печатные, телевизионные и электронные СМИ, простых болельщиков со стажем, представителей руководства клуба.

Нам просто необходимо всем вместе, за круглым столом начать решать проблемы "Черноморца", мы верим, что Вы как Городской голова Одессы сможете повлиять на эту непростую ситуацию и подарить одесситам то, чего они так долго ждут — возродить наш любимый и легендарный "Черноморец"!

Под этим обращением сначала должны поставить подписи одесские болельщики, после чего оно будет передано адресату.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (19)
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Romb_DK (Київ)
04.08.2021 в 15:04
Спаси нас, Леопольд!!! Леопольд, спаси нас
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+2
-1
romankuzma32 (Львов)
04.08.2021 в 14:44
ЧЕРНОМОРЕЦ!
Ответить
+1
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
04.08.2021 в 14:42
"При отказе нынешнего собственника продавать ФК "Черноморец", рассмотреть вопрос совместно с представителями компании Allrise capital о создании нового футбольного клуба в Одессе/переименовании и/или поглощении какого-либо из действующих профессиональных клубов Одесской области." Рукалицо.... У этих "фанатов" интеллект равен комнатной температуре.
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 14:30
Зараз труханов порадиться з Москвою, що ж робити?
Ответить
+2
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
04.08.2021 в 14:29
Если бы у меня была вторая жизнь, я бы прожил ее в Одессе! Respect фанам Черноморца, хоть в свое время знатно с ними махались в составе фирмы Таврии! Но ребята ненавидят киевское Динамо, и я с ними в этом солидарен
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+1
-5
dmitroj88
04.08.2021 в 14:19
Пока киевские терпилы терпят связь с Медведчуком, терпят донецких понаехов, одесситы показывают, что в это стране остались люди с честью. Красавцы!
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+6
-6
avatar
Spokoyno (Київ)
04.08.2021 в 14:12
ЖАХливо, що це виглядає, як випадок коли Мілевський розх...чив свій Ferrari Такий класний та дорогий шедевр автоіндустрії Утім зробити нічого не можливо, бо Артем власник авто і Закони на його боці. ЖАХливо, утім що робити не відомо... Ну люблять в Одесі бабки більше ніж ФУТБОЛ!
Ответить
+3
-13
dmitroj88
04.08.2021 в 14:20
Соси писос, сын проституки
Ответить
+6
-4
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
04.08.2021 в 14:48
04.08.2021 в 14:12 Дядьку Spokoyno (Київ) ви що перекваліфікувалися з мессозбоченого профана -у профана мілевського Нагадую для Spokoyno (Київ) - у мілевського ніколи не було Ferrari - а розбив у набувшій розголосу аварії - Mazeratti Гадаю, Ferrari та Mazeratti - все ж трохи різні автомобільні марки...
Ответить
+2
0
prockop4uck (Киев)
04.08.2021 в 14:56
Он все пытается разобраться, что Атлетик и Атлетико разные клубы, а тут такой удар в спину
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.08.2021 в 14:57
Для цього треба мати не збочені мізки, а не то що Дмитрик насосав! Мені зовсім не подобається, що зробили з Чорноморцем, якому я симпатизую ще з радянських часів, утім ідея ВЗЯТИ ТА ПОДІЛИТИ то "ШАРИКовщина"! Дивлюсь чМоськи підтягнулися... 1+5+5=8
0
-3
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.08.2021 в 14:03
Уважаємий Гєннадій Лєонідовіч.. якщо він уважаємий, далі можна не читати.
Ответить
+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 14:31
Для ватної надалі уважаємий
Ответить
+1
-4
Смольный (Одесса)
04.08.2021 в 13:57
Говоря по нашему: "Обращайтесь в центральную прачечную", "Наш гордий "Чорноморець", який у минулому грав на рівних з самим "Реалом" з Мадрида" - в 1985 году! Они бы ещё 1913 вспомнили!"Гудок" был бы им родным.
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+4
-3
Alex-696 (Немирів)
04.08.2021 в 13:37
З таким самим успіхом можна написати листа в спортлото.
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+8
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
04.08.2021 в 13:25
Смешно))) Попросили бандюка Труханова разобраться по правде в "тёмных делишках" Черноморца и его собственника, такого же бандюка Климова...)))
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+9
-10
truf (Odessa)
04.08.2021 в 13:38
может болельщики - как раз - надеются, что бандюки между собой порешают всё по понятиям.....только Труханову тоже пох на Черноморец...
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+5
-2
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 13:18
Футбольный клуб в Украине принадлежит только президентам, и влияние на клуб имеет только президент. У нас другая система, и болельщики в данном случае лезут туда, куда не имеют права. Это мне не нравится, но таков факт.
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+6
-7
royalstas (Вінниця)
04.08.2021 в 13:10
Не впевнений що хтось може змусити Клімова віддати клуб. Якби він і справді турбувався за перспективи свого клубу він би його продав а він займається анонізмом напару з Суркісом.
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+6
-3


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