"Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы

Раздосадованные огромнейшим количеством арендованных футболистов "Черноморца" одесские болельщики перешли к активным действиям. Вслед за непрекращающейся лавиной всевозможных обсуждений в соцсетях и акции с участием любителей футбола со стажем и выступавших в разные годы ветеранов команды "моряков", был предпринят очередной шаг. Неравнодушные к судьбе спортивного флагмана Одессы люди составили обращение к мэру города Геннадию Труханову.

"Спасти и возродить футбольный клуб "Черноморец" Одесса"

Петиция болельщиков футбольного клуба "Черноморец" Одесса

Городскому голове Одессы Труханову Г. Л.



Уважаемый Геннадий Леонидович!

Мы, болельщики клуба "Черноморец" Одесса, просим Вас обратить внимание на катастрофическое состояние нашей любимой команды, которая всегда считалась флагманом одесского спорта, гордостью одесситов и поклонников клуба во всем мире. Наш клуб, история которого знала славные времена, в последние годы медленно, но неотвратимо становится позором и посмешищем не только в глазах одесситов, но и всей спортивной общественности Украины и зарубежья.

Создается впечатление, что клуб захвачен в заложники чьих-то бизнес-интересов, далеких от футбола, и постепенно потерял свое главное предназначение: представлять Одессу в спортивной жизни страны, быть гордостью одесситов. Все, что происходит в клубе последние 5-6 лет, никак нельзя оценить положительно — спортивным директором был назначен человек, далекий от спорта.

Клуб отгородился от болельщиков, закрыв официальный форум, руководство вступило в конфликт с "Ультрас" Черноморца, фактически убрав их со стадиона. Прекратилось общение с ветеранами команды, официальный сайт клуба выдает информацию частично и с опозданием, тем самым порождая слухи и недоверие к руководству команды. В действиях руководства клуба не чувствуется спортивного азарта и элементарного профессионализма. Все это привело к постепенному оттоку болельщиков, пустым трибунам одесского стадиона "Черноморец". Но часть самых преданных фанов все же остались, и были готовы все это терпеть, пока не узнали новую, самую ужасную новость.

Наш гордый "Черноморец", в прошлом игравший на равных с самим Реалом из Мадрида, сегодня де-факто стал фарм-клубом наших непримиримых соперников Динамо Киев! Часть игроков, завоевавших путевку в Премьер-лигу, были исключены из команды, и были заменены на 15 арендованных игроков молодежной команды Динамо Киев вместе с их тренерским штабом.

Таким образом, количество арендованных игроков уже превысило количество игроков на контракте! Может ли эта команда после этого носить гордое и грозное имя Черноморец? Обкатывая чужую молодежь, мы ставим крест на надеждах молодых одесских футболистов.

Возмущению одесских болельщиков нет предела! Поняв это, руководство клуба срочно отменило торжественное награждение футболистов серебрянными медалями, и провело его тайно, без свидетелей.

Нам также неясно положение дел со стадионом "Черноморец". Мы искренне надеялись, что новые владельцы вместе со стадионом приобретут и клуб, но вместо этого мы наблюдаем совершенно другую картину: переговоры зашли в тупик, цену нынешнее руководство значительно завышает, к тому же следует разобраться в условиях при которых клуб достался Климову и какое количество уголовных дел сейчас открыто в отношении ПАТ "Черноморец". Мы знаем, что Вы планируете встречу с представителями американской компании по этим и другим вопросам.

Мы просим Вас поспособствовать передаче под контроль и управление всех объектов инфраструктуры и интеллектуальных прав от нынешнего владельца Климова Л.М. к американской компании Allrise capital inc., которая владеет стадионом "Черноморец".

При отказе нынешнего собственника продавать ФК "Черноморец", рассмотреть вопрос совместно с представителями компании Allrise capital о создании нового футбольного клуба в Одессе/переименовании и/или поглощении какого-либо из действующих профессиональных клубов Одесской области.

Мы убедительно просим Вас пригласить на эту встречу представителей фан-движения клуба, ветеранов команды, печатные, телевизионные и электронные СМИ, простых болельщиков со стажем, представителей руководства клуба.

Нам просто необходимо всем вместе, за круглым столом начать решать проблемы "Черноморца", мы верим, что Вы как Городской голова Одессы сможете повлиять на эту непростую ситуацию и подарить одесситам то, чего они так долго ждут — возродить наш любимый и легендарный "Черноморец"!