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Кривенцов: Команда продемонстрировала характер и победила в очень важной игре
Волевая победа дорогого стоит
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал
"- Игра у команды есть. Я и в раздевалке сказал футболистам, что сегодня было много, как хороших моментов, так и очень много плохих. Поэтому, хорошие нужно закрепить, а плохие проанализировать и смоделировать эти ситуации в тренировке, чтобы они в дальнейшем не повторялись. Потому пропускать такие голы и давать сопернику возможности забивать еще - нельзя. Поэтому, конечно, у меня есть претензии к защите за этой игрой. Однако команда продемонстрировала характер и победила в очень важной игре, с психологической точки зрения.
- Перестановка Криськива и Фабиньо помогла изменить ход поединка?
- Да, мы находимся в поиске. У нас не было нападающего в этой игре. Поэтому в первом тайме поставили Криськива в нападение, а Фабиньо в полузащиту...
Опять же, те ребята, которые к нам присоединились девять игроков, работающих с нами всего месяц. Не все еще поняли наши требования. Многие заигрываются, бросают зоны, разрушают построение нашей команды. Не было того баланса, который необходим для результата. Во втором тайме команда правильно действовала, молодцы игроки. Сложная была игра для нас", - сказал Кривенцов.
После трех сыгранных матчей "Металлист 1925" занимает третье место в УПЛ с шестью очками в активе. Следующий поединок харьковчане проведут против донецкого "Шахтера" в Киеве 13 августа.
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