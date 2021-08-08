Китаев: Александрия стала неудобным соперником для Шахтера

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал победу его команды в матче УПЛ против "Шахтера":

"В последнее время "Александрия" становится неудобным соперником для "Шахтера". Достаточно сказать, что мы побеждаем уже во втором матче подряд. Нельзя сказать, что вчера команда не заслужила эту победу, или что нам помогла удача.

В первом туре выиграли "Зарю", теперь вот "Шахтер". По ходу вчерашнего матча чувствовалось, что мы хорошо изучили соперника, поэтому и находили уязвимые места, прежде всего, на флангах.

Мне понравилось, что главный тренер Юрий Гура смело доверяет молодежи, умело пользуясь глубиной состава.

Некоторые эксперты начали называть нашу команду грозой авторитетов. Приятно, но меня больше устроит, если команда будет демонстрировать боеспособность и в матчах с соперниками ниже рангом.

Только тогда можно будет рассчитывать на высокие позиции", – сказал Китаев.