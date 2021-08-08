  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Китаев: Александрия стала неудобным соперником для Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Китаев: Александрия стала неудобным соперником для Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Функционер рад результатам команды

Китаев: Александрия стала неудобным соперником для Шахтера

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал победу его команды в матче УПЛ против "Шахтера":

"В последнее время "Александрия" становится неудобным соперником для "Шахтера". Достаточно сказать, что мы побеждаем уже во втором матче подряд. Нельзя сказать, что вчера команда не заслужила эту победу, или что нам помогла удача.

В первом туре выиграли "Зарю", теперь вот "Шахтер". По ходу вчерашнего матча чувствовалось, что мы хорошо изучили соперника, поэтому и находили уязвимые места, прежде всего, на флангах.

Мне понравилось, что главный тренер Юрий Гура смело доверяет молодежи, умело пользуясь глубиной состава.

Некоторые эксперты начали называть нашу команду грозой авторитетов. Приятно, но меня больше устроит, если команда будет демонстрировать боеспособность и в матчах с соперниками ниже рангом.

Только тогда можно будет рассчитывать на высокие позиции", – сказал Китаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Дмитрий Китаев
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kravaserega (Kyiv)
08.08.2021 в 16:22
"выиграли "Зорю" - во что вы её выиграли - в карты, в лотерею, в лото??? Может победили или обыграли??
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...