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Капитан Миная: Хотим дать бой Динамо
Команда настраивается на соперника
Getty Images
Игрок "Миная" Даниил Кныш рассказал об избрании его капитаном команды и о будущем матче с "Динамо":
"Это было командное решение, а вице-капитанами избраны — Алексей Хахлев и Александр Петрусенко. Кстати, мне и раньше приходилось быть капитаном: в юниорском составе киевского "Динамо", молодежке каменской "Стали", второлиговом "Калуше".
Мне сейчас очень нравится микроклимат в "Минае", ребята поддерживают друг друга, очень стараются. Это помогло победить в календарном матче "Александрию", взять верх над венгерской "Кишвардой".
Важно, что появилась острая конкуренция за место в стартовом составе. Взять тех же нападающих, в нашей обойме — Евгений Селезнев, Дмитрий Билоног, Рустам Ахмедзаде, Олег Вишневский. И все настроены решительно.
Сейчас мы сосредоточены на подготовке к календарному поединку с "Динамо". Очень хотим дать бой чемпиону, тем более, что именно в таких матчах и становится очевидно, чего ты стоишь на самом деле", - сказал Кныш.
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