Верес избрал нового капитана

Ровенский "Верес" Юрия Вирта провел выборы нового капитана команды.

Подсчитав голоса, было определено, что в этом сезоне команду будет выводить на поле 33-летний вратарь Богдан Когут.

Кроме этого, вице-капитаном стал Михаил Шестаков, который носил повязку в прошлом сезоне. Третьими капитанами стали Михаил Сергийчук, Дмитрий Немчанинов и Валерий Кучеров.