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Верес избрал нового капитана
Небольшие перестановки в команде
Ровенский "Верес" Юрия Вирта провел выборы нового капитана команды.
Подсчитав голоса, было определено, что в этом сезоне команду будет выводить на поле 33-летний вратарь Богдан Когут.
Кроме этого, вице-капитаном стал Михаил Шестаков, который носил повязку в прошлом сезоне. Третьими капитанами стали Михаил Сергийчук, Дмитрий Немчанинов и Валерий Кучеров.
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Источник:Сайт НК "Верес"
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Комментарии (4)
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xo66it (Оболонский Рейх)
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simargl (Чернигов)
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