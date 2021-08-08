  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес избрал нового капитана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес избрал нового капитана

Премьер-лига
(1 голосов)

Небольшие перестановки в команде

Верес избрал нового капитана

Новина українською

Ровенский "Верес" Юрия Вирта провел выборы нового капитана команды.

Подсчитав голоса, было определено, что в этом сезоне команду будет выводить на поле 33-летний вратарь Богдан Когут.

Кроме этого, вице-капитаном стал Михаил Шестаков, который носил повязку в прошлом сезоне. Третьими капитанами стали Михаил Сергийчук, Дмитрий Немчанинов и Валерий Кучеров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Когут Верес (Ровно) Михаил Шестаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт НК "Верес"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
08.08.2021 в 21:31
Кровати в борделе переставляют..
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.08.2021 в 21:15
Одни капитаны!! Вот теперь игра пойдет))))
Ответить
0
0
andy1973 (Рівне)
08.08.2021 в 20:42
А тепер треба вибрати тих хто готовий грати з перших хвилин...
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
08.08.2021 в 20:06
Пзд новина
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...