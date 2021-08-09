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Максимов: Недоволен немного запасными. У нас не 11 человек, а 16

Премьер-лига
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11 человек не могут вытащить чемпионат

Максимов: Недоволен немного запасными. У нас не 11 человек, а 16

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в интервью Футбол NEWS проанализировал разгромную победу над Львовом (4:1) в матче 3-го тура УПЛ.

"Футболисты молодцы. Я доволен 11 человек, которые вышли в составе. Недоволен немного запасными. Надо помогать, доказывать.

У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытащить чемпионат в 11 человек. Если все будут живые 11 первые, все будет хорошо", — сказал Максимов.

Напомним, что после 3-х туров в УПЛ подопечные Юрия Максимова лидируют в турнирной таблице, набрав 7 баллов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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