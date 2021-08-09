Максимов: Недоволен немного запасными. У нас не 11 человек, а 16

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в интервью Футбол NEWS проанализировал разгромную победу над Львовом (4:1) в матче 3-го тура УПЛ.

"Футболисты молодцы. Я доволен 11 человек, которые вышли в составе. Недоволен немного запасными. Надо помогать, доказывать.

У нас не 11 человек, а 16. Мы не можем вытащить чемпионат в 11 человек. Если все будут живые 11 первые, все будет хорошо", — сказал Максимов.