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Экс-защитник Ингульца продолжит карьеру в Вересе

Премьер-лига
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Летом игрок был на просмотре во "Львове"

Экс-защитник Ингульца продолжит карьеру в Вересе

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

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Как сообщает FootBoom, защитник Николай Квасный продолжит карьеру в "Вересе".

Последним клубом 26-летнего игрока был "Ингулец", за который он провел 18 матчей. В июле Николай побывал на просмотре во "Львове", но "сине-золотые" приняли решение не подписывать с ним контракт.

Ранее Квасный выступал за киевский "Арсенал", "Таврию", "Ворсклу", "Сумы", "Прикарпатье" и "Львов".

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Николай Квасный
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Источник:
FootBoom

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