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Экс-защитник Ингульца продолжит карьеру в Вересе
Летом игрок был на просмотре во "Львове"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Как сообщает FootBoom, защитник Николай Квасный продолжит карьеру в "Вересе".
Последним клубом 26-летнего игрока был "Ингулец", за который он провел 18 матчей. В июле Николай побывал на просмотре во "Львове", но "сине-золотые" приняли решение не подписывать с ним контракт.
Ранее Квасный выступал за киевский "Арсенал", "Таврию", "Ворсклу", "Сумы", "Прикарпатье" и "Львов".
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Источник:FootBoom
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