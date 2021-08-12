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“Если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить”, – Срна перед матчем против Металлиста 1925

Премьер-лига
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(1 голосов)

Легенда “Шахтёра” заговорил о судействе в чемпионате

“Если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить”, – Срна перед матчем против Металлиста 1925

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Директор по футболу “Шахтёра” Дарио Срна дал комментарий клубному сайту в преддверии матча против “Металлиста 1925”. Поговорили о судействе, результатах в чемпионате и предстоящей игре.

– Дарио, у команды насыщенный график в последние две недели. Как прокомментируете результаты и что можете сказать о предстоящих поединках с "Металлистом 1925" и "Монако"?

– После поражения от "Александрии" команда должна была проявить реакцию с "Генком". Сделали еще один шаг – добились победы. Матч с "Александрией" нужно оставить позади и двигаться вперед. Мы одна команда, когда выигрываем и когда проигрываем. Мы вместе и этим сильны. Сейчас у нас "Металлист 1925", очень хороший соперник, и только после этого будем думать о "Монако".

– После трех туров "Шахтер" набрал 6 очков из 9.

– Конечно, никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов. Ту игру нужно поскорее забыть и двигаться вперед. Хочу сказать, что "Шахтер" недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников "Шахтера". Два – со "Львовом", один – с "Александрией". Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону "Шахтера". Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо.

– Чемпионат только набирает обороты и вся борьба впереди…

– Да, и я надеюсь, что судейство будет более качественным и непредвзятым. Будем внимательно следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (6)
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SeventyFour (Phoenix)
12.08.2021 в 20:25
Смотря на него сразу вспоминаются игры против ДД
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
12.08.2021 в 20:22
Отдать в межсезонье сорок миллионов евро на новых игроков и требовать пенальти в матче со "Львовом"!? Да вы при таком составе что "Львов", что "1925" должны при любом судействе выносить! Состав-то ведь в сумме раз в двадцать дороже чем у данных команд.
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+2
0
SeventyFour (Phoenix)
12.08.2021 в 20:33
Они без помощи судей не могут… Привычка
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+1
0
football_soccer (Украина)
12.08.2021 в 20:14
Срна за честную игру , это как проститутка за целомудрие
Ответить
+1
0
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
12.08.2021 в 20:12
Він що курить?
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.08.2021 в 20:07
Найкоротший анекдот: "Срна за чесну гру".
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+4
-1


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