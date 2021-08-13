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Шахтёр – Металлист 1925. 2:0. Траоре продолжает забивать. Видео-обзор
Дончане одержали победу, сохранив ворота сухими
Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен
“Шахтёр” победил 2:0 в матче против харьковского “Металлиста 1925”. Забивали новички и лидеры команды.
Дончане в домашнем матче на НСК “Олимпийском” не могли забить до второго тайма.
Могло показаться, что итог матча с “Александрией” может повториться, но Степаненко взял инициативу в свои руки и на 49 минуте открыл счет в противостоянии.
Второй гол забил новичок Траоре и это уже его 3 мяч в УПЛ.
Следующий матч “Шахтёру” предстоит играть в квалификации ЛЧ против “Монако”. У “Металлиста” же с графиком полегче – “Ворскла” в рамках 5 тура УПЛ.
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