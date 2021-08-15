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На этот раз с Мораесом. Шахтер опубликовал командное фото на сезон 2021/2022
Ловкость рук и никакого мошенничества
Фото: Александр Приходько
Донецкий "Шахтер" опубликовал командное фото на текущий сезон на своей странице в Instagram.
На нем расположились 30 игроков и весь тренерский штаб "горняков". Интересно, что справа внизу появился травмированный Мораес, который сейчас проходит реабилитацию в Бразилии после повреждения крестообразных связок колена. Жуниора добавили к фотографии с помощью фотошопа.
Напомним, что в прошлом сезоне Мораес отсутствовал на командном фото, ведь тоже восстанавливался от травмы. Нападающий тогда отмечал, что его не позвали на фотосессию, однако потом клуб все исправил.
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