  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На этот раз с Мораесом. Шахтер опубликовал командное фото на сезон 2021/2022
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На этот раз с Мораесом. Шахтер опубликовал командное фото на сезон 2021/2022

Премьер-лига
(1 голосов)

Ловкость рук и никакого мошенничества

На этот раз с Мораесом. Шахтер опубликовал командное фото на сезон 2021/2022

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал командное фото на текущий сезон на своей странице в Instagram.

На нем расположились 30 игроков и весь тренерский штаб "горняков". Интересно, что справа внизу появился травмированный Мораес, который сейчас проходит реабилитацию в Бразилии после повреждения крестообразных связок колена. Жуниора добавили к фотографии с помощью фотошопа.

Напомним, что в прошлом сезоне Мораес отсутствовал на командном фото, ведь тоже восстанавливался от травмы. Нападающий тогда отмечал, что его не позвали на фотосессию, однако потом клуб все исправил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СТОП крот (Киев)
15.08.2021 в 15:44
Ахахаха шлюхтер де бразиль. Клоуны
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
15.08.2021 в 16:03
Тебе крепко всадили что заахакал, падаль...
Ответить
0
-1
СТОП крот (Киев)
15.08.2021 в 16:07
Свои влажные даунбасские фантазии оставь при себе
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...